Em gái Chủ tịch Kim Jong-un đe dọa miền Bắc sẽ không trở lại đàm phán nếu Mỹ tăng cường răn đe mở rộng

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 17/7 đã tiếp tục ra tuyên bố, đe dọa sẽ không trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ tăng cường hệ thống răn đe mở rộng và bành trướng quá độ thể chế đồng minh quân sự.Chỉ trong vòng một tuần vừa qua, bà Kim đã 4 lần đưa bài phát biểu cứng rắn. Em gái nhà lãnh đạo miền Bắc đã yêu cầu Mỹ dừng ngay mọi hành động "ấu trĩ" làm lung lay nền an ninh của chính nước mình và đụng chạm đến Bắc Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh phương thức duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc là "hành động bằng sức mạnh".Đây là phát biểu nhắm đến việc Washington điều động máy bay ném bom chiến lược B-52H tập trận tại bán đảo Hàn Quốc hôm 13/7, thực hiện hoạt động trinh sát trên không, cũng như kế hoạch tổ chức cuộc họp đầu tiên của "Nhóm tư vấn hạt nhân" (NCG) vào ngày 18/7 và kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược.Bà Kim còn để ngỏ về khả năng sẽ thực hiện thêm hành động khiêu khích, sau lần phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 hôm 12/7.Ngoài ra, Phó Chủ tịch miền Bắc cũng nhận định những lời hứa trước đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ ngừng các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ và triển khai tài sản chiến lược là nhằm "câu giờ". Bà còn chỉ trích Chính phủ Seoul đương nhiệm đã "dễ dàng lật mặt" đối với những lời cam kết mà Chính phủ tiền nhiệm đã thực hiện đối với Bình Nhưỡng. Do đó, bà đã tái nhấn mạnh sẽ không thể tin tưởng vào hai nước Hàn-Mỹ để từ bỏ "sự an toàn vĩnh viễn" của nước mình, khẳng định sẽ không thể thực hiện phi hạt nhân hóa.Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/7 chỉ trích rằng bất chấp miền Nam đã nhiều lần cung cấp một cách đầy đủ và đa dạng các biện pháp để đổi lấy việc miền Bắc thực hiện phi hạt nhân hóa, nhưng Bình Nhưỡng vẫn luôn phớt lờ và tiếp tục tăng cường vũ khí hạt nhân, tên lửa.Về việc Bình Nhưỡng lấy các biện pháp phòng thủ chính đáng của Seoul như tập trận chung Hàn-Mỹ làm cái cớ để phát triển hạt nhân và thực hiện các động thái khiêu khích, Bộ Ngoại giao chỉ ra sự mâu thuẫn của nước này khi vẫn tiếp tục phát triển hạt nhân vào những lần Seoul dừng hoặc giảm quy mô tập trận chung.Cơ quan này nhấn mạnh miền Bắc phải dừng ngay hoạt động phát triển tên lửa-hạt nhân và các hành động khiêu khích, trở lại bàn thảo luận "giải trừ hạt nhân".