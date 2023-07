ARF ra Tuyên bố Chủ tịch lo ngại về vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Diễn đàn Khu vực ASEAN - ARF) ngày 17/7 đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch, bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 mà Bắc Triều Tiên thực hiện vào ngày 12/7 vừa qua.Tuyên bố Chủ tịch ARF được công bố ba ngày sau khi Hội nghị Ngoại trưởng ARF tại Jakarta, Indonesia kết thúc. Trong đó, các nước ASEAN nhấn mạnh phải tiếp tục ưu tiên nỗ lực ngoại giao bao gồm cả việc thiết lập một môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Các nước ASEAN cũng tái khẳng định cam kết thực thi một cách toàn diện các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, giữa các nước có sự bất đồng ý kiến về nguyên nhân căn bản dẫn tới căng thẳng bán đảo Hàn Quốc.ARF là một cơ chế an ninh đa phương khu vực duy nhất có sự tham gia của Bắc Triều Tiên, gồm 10 nước ASEAN và phần lớn các nước quanh bán đảo Hàn Quốc như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga.Lần này, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại ASEAN An Kwang-il là đại diện miền Bắc tham dự Diễn đàn.Mặt khác, Tuyên bố Chủ tịch ARF cho biết một số Bộ trưởng đã bày tỏ lo ngại về tranh chấp chủ quyền trên vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông), nhấn mạnh cần thiết theo đuổi giải pháp hòa bình được luật pháp quốc tế công nhận rộng rãi.