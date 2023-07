Số lần Chủ tịch Kim Jong-un hoạt động công khai giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc (KINU) ngày 18/7 đã đưa ra phân tích cho thấy số lần mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên trong nửa đầu năm nay là tổng cộng 30 lần.Mặc dù con số này cao hơn nửa đầu năm 2020 (21 lần), khi dịch COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới, song lại thấp hơn nhiều so với năm 2021 và 2022, lần lượt là 37 lần và 50 lần.Trong các hoạt động công khai của ông Kim trong nửa đầu năm nay, "hoạt động quân sự" chiếm số lượng nhiều nhất (13 lần), theo sau đó là "tham gia sự kiện" như lễ khởi công và lễ hoàn công (5 lần), "chụp ảnh kỷ niệm" (4 lần), "hội nghị chính trị" (ba lần), "tham quan" (ba lần), "tưởng niệm" (hai lần).Đặc biệt, nhà lãnh đạo miền Bắc tham dự hoạt động quân sự công khai thường xuyên hơn so với khoảng thời gian từ năm 2020-2022 với 6-12 lần trong cả năm. Nếu xét thêm ba lần Chủ tịch Kim chụp ảnh kỷ niệm cùng người tham dự sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, thì khoảng phân nửa hoạt động công khai là các lịch trình quân sự.Theo đó, một số chuyên gia phân tích lý do là miền Bắc đã không gặt hái được nhiều thành quả trong các lĩnh vực, bao gồm kinh tế, trong nửa đầu năm nay.Được biết, tần xuất hoạt động công khai trong năm đầu cầm quyền của ông Kim (năm 2011) là hơn 200 lần, song đã giảm dần từ năm 2017, và tụt xuống còn 55 lần trong năm 2020 do đại dịch COVID-19. Sau đó, con số này dần tăng trở lại lên 77 lần vào năm 2022, và chững lại trong nửa đầu năm nay.Mặc dù có ý kiến cho rằng vấn đề sức khỏe cũng có thể là lý do, song Chính phủ Hàn Quốc lại không đồng ý với suy đoán này. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se vào ngày 10/7 nhận định Chủ tịch Kim Jong-un sẽ không gặp khó khăn mấy khi làm việc, bất kể gia đình nhà họ Kim có tiền sử bệnh tim, cộng với việc thể trạng của ông Kim không được khỏe mạnh mấy do quá cân và hút thuốc, uống rượu.