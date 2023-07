Chính giới nhất trí về lịch trình kỳ họp bất thường Quốc hội tháng 7

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Han-kyu ngày 18/7 cho biết chính giới đã nhất trí tổ chức hai phiên họp toàn thể trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7 là vào ngày 18/7 và 27/7. Kỳ họp bất thường tháng 7 đã khai mạc từ ngày 10/7 sẽ kết thúc vào ngày 28/7 tới.Tuy nhiên, chính giới vẫn chưa quyết định về việc có thảo luận một số dự luật tranh cãi trong phiên họp toàn thể ngày 27/7 tới hay không, như dự thảo sửa đổi Luật phát thanh và truyền hình, dự thảo sửa đổi Luật công đoàn (còn gọi là dự luật "Phong bì vàng").Đại diện Kim cho biết do ảnh hưởng của thiệt hại do mưa lớn, Ủy ban Tư pháp và pháp chế thuộc Quốc hội vẫn chưa thẩm định một số dự luật đã được thông qua tại các ủy ban thường trực khác như Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban Địa chính và giao thông.Vào ngày 26/7, một ngày trước phiên họp toàn thể, Ủy ban dự kiến sẽ tiến hành xem xét thêm về các dự luật này tại Tiểu ban thẩm định dự luật.Chính giới đã tạm hoãn cuộc họp của các ủy ban thường trực tại Quốc hội như Ủy ban địa chính và giao thông, Ủy ban Môi trường và lao động, vốn dự kiến diễn ra trong đầu tuần này, để tập trung vào việc khắc phục nhanh chóng thiệt hại do mưa lớn.