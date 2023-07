Lượng hành khách đường bay quốc tế sân bay Incheon 6 tháng đầu năm 2023 hồi phục bằng 70% năm 2019

Photo : YONHAP News

Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon công bố trong nửa đầu năm nay, lượng hành khách đường bay quốc tế tại sân bay Incheon đạt 24,4 triệu người, tăng 519,7% so với cùng kỳ năm ngoái (3,93 triệu người), bằng 69,2% so với thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.Do nhu cầu hàng không gia tăng, trong ngày 25/6 vừa qua, lượng khách đường bay quốc tế tại sân bay Incheon đạt 171.896 người, cao nhất trong một ngày kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19.Ngoài ra, số chuyến bay quốc tế trong nửa đầu năm nay tại sân bay Incheon đạt 147.803 lượt, tăng 117,5% so vơi cùng kỳ năm ngoái (67.965 lượt), bằng 74,8% so với 6 tháng đầu năm 2019.Sự gia tăng hành khách bay quốc tế được phân tích là bởi các nước nới lỏng quy chế phòng dịch khiến lượng khách du lịch từ Nhật Bản và Đông Nam Á tăng, đặc biệt là trong đợt nghỉ lễ tháng 5 và tháng 6, cùng với đó là việc các hãng hàng không giá rẻ duy trì hoạt động ổn định.Phía công ty dự báo nhu cầu hàng không sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, tổng lượng hành khách đường bay quốc tế trong năm 2023 sẽ đạt từ 54 đến 57 triệu người, bằng từ 77-81% so với năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch.Trong khi đó, lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bay quốc tế tại sân bay Incheon trong nửa đầu năm nay đạt 1,31 triệu tấn, giảm 15,3% so với năm ngoái, nhưng lại bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này được phân tích là bởi sự sụt giảm xuất nhập khẩu do tình hình quốc tế bất ổn và kinh tế thế giới suy thoái.