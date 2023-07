Bộ Công nghiệp Hàn Quốc chính thức bắt đầu thảo luận về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/7 đã mở Cuộc họp thẩm định chính sách điện lực lần thứ 4 năm 2023 do Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại Lee Ho-hyun chủ trì, báo cáo về phương hướng xúc tiến Kế hoạch cung cấp điện cơ bản lần thứ 11 có hiệu lực từ năm 2024-2038.Bộ Công nghiệp dự kiến sẽ tiến hành thảo luận cụ thể về phương án nâng cao năng lực cung cấp điện một cách hợp lý, thông qua việc tiếp tục cung cấp điện sạch không thải carbon từ năng lượng tái tạo và hydro, cùng với việc vận hành thêm nhà máy điện nguyên tử. Bộ Công nghiệp nói hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể về phương hướng xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, mà chỉ mới ở giai đoạn đầu là thảo luận cấp chuyên viên do các chuyên gia dẫn dắt, dựa trên những dự đoán về sự chuyển đổi nhu cầu theo mặt khoa học.Một quan chức thuộc bộ này cho biết quy trình làm việc trên mang mục đích cân nhắc về việc sử dụng nhà máy điện mới để tăng cường năng lực cung cấp điện dựa trên các nhu cầu mới, bao gồm mở rộng nền công nghiệp chiến lược hiện đại và sử dụng điện trong nhiều lĩnh vực khác.Tại cuộc họp lần thứ 29 của Ủy ban năng lượng quốc gia ngày 10/7, Bộ trưởng Lee Chang-yang đã nêu ra sự cần thiết phải xem xét việc bổ sung năng lực cung cấp điện thông qua nhà máy điện nguyên tử và hydro. Lời phát biểu này được đánh giá là tuyên bố chính thức về việc sẽ xúc tiến xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới.Nếu phương án này thực sự được đưa vào Kế hoạch cung cấp điện cơ bản lần thứ 11 năm sau, thì đây sẽ là kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới sau 9 năm, kể từ sau kế hoạch lần thứ 7 năm 2015 có nội dung về việc xây dựng nhà máy Shin Hanul số 3 và 4.Trong kế hoạch lần thứ 10 (năm 2022-2036) được thông qua vào tháng 1, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tỷ trọng cung cấp điện cụ thể là nhà máy điện hạt nhân chiếm 34,6%, than đá chiếm 14,4%, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) chiếm 9,3%, năng lượng tái tạo là 30,6%, hydro và amonia là 7,1%, nguồn điện khác là 4%.