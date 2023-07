249 trong số 2.123 trẻ em chưa được khai sinh đã tử vong

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 18/7 ra thông cáo báo chí, cho biết theo kết quả điều tra hành chính với 2.123 trẻ em chưa được khai sinh trên cả nước, có 1.025 trẻ được xác định còn sống, 249 trẻ đã tử vong, 35 trường hợp chưa được khai sinh do sai sót của cơ quan y tế.Trong số 2.123 trẻ, chính quyền các địa phương đã trực tiếp điều tra đối với 1.028 trẻ, trong đó xác định được 771 trẻ vẫn còn sống và 222 trẻ đã tử vong có giấy tờ xác nhận.Có 1.095 trường hợp chính quyền địa phương phải ủy thác cảnh sát điều tra, với các lý do như trẻ bị bỏ rơi, không thể liên lạc với người bảo hộ, trẻ được nhận nuôi trước khi khai sinh, cha mẹ phủ nhận đã sinh ra trẻ, mất giấy tờ, không thể xác định được vị trí của trẻ.Theo đó, Cảnh sát đang tiến hành điều tra với 814 trường hợp, đã khép lại 281 vụ, xác định được 27 trẻ đã tử vong. Trong đó, có 7 vụ tử vong đã được chuyển giao cho Viện Kiểm sát do có dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.Thứ trưởng Y tế và phúc lợi Lee Ki-il cho biết kết quả điều tra lần này cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng trong việc bảo hộ trẻ em chưa được khai sinh. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ mở rộng điều tra đối với trẻ em người nước ngoài được cấp mã khai sinh tạm thời, trẻ em được cấp mã quản lý điện toán phúc lợi xã hội, điều tra về tình hình đăng ký mã định danh trẻ em.