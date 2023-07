Cơ chế răn đe mở rộng Hàn-Mỹ: Thảo luận, quyết định và hành động chung thông qua NCG

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo chiều ngày 18/7 sau khi kết thúc cuộc họp đầu tiên của Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG), Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo nhắc lại việc lãnh đạo thượng đỉnh hai nước Hàn-Mỹ đã nâng cấp quan hệ đồng minh lên nền tảng hạt nhân thông qua Tuyên bố Washington hồi tháng 5.Ông Kim nhấn mạnh giờ đây, cơ chế răn đe mở rộng Hàn-Mỹ sẽ tiến lên thành một cơ chế thống nhất, trong đó Seoul và Washington cùng thảo luận để quyết định và hành động chung.Phó Chánh Văn phòng Kim cho biết phía Mỹ đã thể hiện quyết tâm sẽ cùng Hàn Quốc đối phó một cách nhanh chóng và áp đảo nếu miền Bắc tấn công bằng hạt nhân, cảnh cáo việc sử dụng hạt nhân sẽ đặt dấu chấm hết cho chính quyền Bình Nhưỡng; trong khi Hàn Quốc cũng thể hiện rõ lập trường hoàn toàn tin tưởng đối với cam kết răn đe mở rộng của Mỹ.Hai nước Hàn-Mỹ nhất trí thảo luận về phương án đối phó chung với mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng, cụ thể hóa kế hoạch chiến lược hạt nhân. Ngoài ra, Seoul và Washington nhất trí mở rộng chia sẻ thông tin về các nguồn lực chiến đấu hạt nhân và vũ khí thông thường, thiết lập hệ thống và quy trình để lãnh đạo thượng đỉnh hai nước có thể thảo luận bất kể mọi khủng hoảng hạt nhân.Hai bên cũng nhất trí cùng lập kế hoạch và phương án thực hiện để hỗ trợ nguồn lực chiến đấu phi hạt nhân của Hàn Quốc cho quá trình tác chiến hạt nhân của Mỹ. Để làm được điều này, Nhóm tư vấn hạt nhân sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc thảo luận và triển khai các cuộc tập trận mô phỏng đa dạng liên quan tới hạt nhân.Đại diện phía Mỹ tham dự cuộc họp là Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Kurt Campbell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện ý chí và cam kết rõ ràng về năng lực răn đe hạt nhân. Trong thời gian tới, Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm mọi biện pháp để có thể phát huy tối đa năng lực răn đe mở rộng của mình.Mặt khác, tại buổi họp báo, ông Campbell cũng đại diện Chính phủ Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc với người dân Hàn Quốc về thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua; khẳng định Chính phủ Mỹ sẵn sàng thực hiện các hỗ trợ cần thiết.