Lương tối thiểu năm 2024 tại Hàn Quốc là 9.860 won/giờ

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc ngày 19/7 đã công bố mức lương tối thiểu năm 2024 là 9.860 won (7,8 USD)/giờ, tăng 240 won (0,19 USD), tức 2,5% so với lương tối thiểu năm nay. Nếu quy đổi theo mức lương tháng (209 giờ/tháng) thì lương tối thiểu năm sau là 2.060.740 won (1.629 USD)/tháng.Đây là quyết định được đưa ra trong phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban lương tối thiểu, diễn ra từ 3 giờ chiều đến sau nửa đêm.Mức lương đề xuất lần thứ 11 do các ủy viên đại diện doanh nghiệp và ủy viên đại diện người lao động đưa ra lần lượt là 9.860 won và 10.000 won (7,91 USD). Sau khi tiến hành bỏ phiếu, mức lương 9.860 won nhận được 17 phiếu, trong khi mức lương 10.000 won chỉ nhận được 8 phiếu.Hiện tại, Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc có tổng cộng 26 người, trong đó có 8 ủy viên đại diện người lao động, 9 ủy viên đại diện doanh nghiệp, 9 ủy viên công ích. Do đó, kết quả trên cho thấy đa số các ủy viên công ích đã đứng về phía các ủy viên đại diện doanh nghiệp.Mặt khác, toàn bộ ủy viên đại diện người lao động đã rời cuộc họp sau khi bỏ phiếu để bày tỏ sự phản đối, do phía này cho rằng tỷ lệ tăng của mức lương tối thiểu còn không bằng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng và sẽ gây thêm gánh nặng cho người lao động có thu nhập thấp.Trong khi đó, giới doanh nghiệp thì cho rằng việc nâng cao mức lương tối thiểu để giúp đỡ người lao động sẽ không công bằng đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và tiểu thương hiện cũng đang gặp khó khăn.Được biết, mức lương tối thiểu trong vòng 5 năm gần đây là 8.350 won (6,6 USD) trong năm 2019, 8.590 won (6,79 USD) trong năm 2020, 8.720 won (6,89 USD) trong năm 2021, 9.160 won (7,24 USD) trong năm 2022, 9.620 won (7,61 USD) trong năm 2023. Tỷ lệ tăng lần lượt là 10,9%, 2,87%, 1,5%, 5,05%, 5%.Đặc biệt, thời gian thẩm định mức lương tối thiểu năm nay đạt kỷ lục dài nhất với 110 ngày, vượt qua khoảng thời gian 108 ngày của năm 2016.Dự thảo mức lương tối thiểu sẽ trải qua các thủ tục hành chính, sau đó sẽ được Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ấn định vào ngày 5/8.