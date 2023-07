Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận một quân nhân nước này đã cố ý vượt ranh giới liên Triều

Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới vào ngày 18/7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận một quân nhân Mỹ khi đang thăm quan tại Khu vực an ninh chung (JSA) đã cố ý vượt qua ranh giới quân sự liên Triều khi chưa được phép.Ông Austin tin rằng Bắc Triều Tiên đã bắt công dân này. Quân đội Mỹ đang theo dõi, điều tra chặt chẽ tình hình, đồng thời đã thông báo vụ việc cho gia đình của quân nhân nói trên.Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu vụ việc này có ảnh hưởng tới an ninh hay không, ông Austin chỉ trả lời lo ngại nhất cho sự an toàn của binh lính này.Trước đó, một công dân Mỹ đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều khi đang thăm quan Khu vực an ninh chung (JSA) rồi đào tẩu sang miền Bắc. Ngay lập tức, có thông tin cho biết người này thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Các hãng truyền thông Mỹ như tờ Bưu điện Washington, Đài CBS dẫn lời nhiều quan chức cho biết công dân Mỹ này vốn là một binh nhì thuộc quân đội Mỹ, bị kỷ luật vì có hành vi phạm pháp tại Hàn Quốc và dự kiến bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, sau khi được quân đội Mỹ đưa tới sân bay, người này đã không lên chuyến bay dự kiến mà tham gia vào chuyến thăm quan JSA.Nhà Trắng cũng xác nhận quân đội Bắc Triều Tiên đã bắt được binh lính nói trên, và Bộ Quốc phòng nước này đã bắt đầu tiếp xúc với miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ thì đề nghị phía Đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng tiến hành điều tra thông tin vụ việc. Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ đào tẩu và đang chú ý theo dõi tình hình.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng cho biết đã xác định được quân đội miền Bắc đã bắt giữ người này; và đang phối hợp với quân đội Bắc Triều Tiên để giải quyết vụ việc.Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã hủy chương trình thăm quan JSA. Chương trình này vốn được tổ chức 4 lần một tuần (thứ Ba, Tư, Sáu, Bảy), mỗi ngày một đợt, mỗi đợt gồm 40 người Hàn và người Mỹ.Tính tới 10 giờ sáng ngày 19/7, truyền thông miền Bắc vẫn chưa đưa tin về vụ việc nói trên. Có vẻ như nước này sẽ tiến hành điều tra về danh tính, động cơ, bối cảnh và mức độ xác thực của vụ đào tẩu lần này.