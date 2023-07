ADB hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc xuống còn 1,3%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 19/7 cho biết Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã công bố triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc ở mức 1,3%, giảm 0,2% so với con số đưa ra hồi tháng 4 là 1,5%.Theo phân tích của Bộ Kế hoạch và tài chính, ADB đã giảm mức triển vọng do một số ảnh hưởng như xuất khẩu trong nước giảm, tiêu dùng tư nhân và đầu tư đình trệ.Đặc biệt, con số do ADB đưa ra thậm chí còn thấp hơn mức triển vọng do Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra là 1,5% và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) là 1,4%.Đối với năm 2024, ADB đã giữ nguyên mức 2,2% như lần dự báo trước.Mặt khác, chỉ số tăng giá tiêu dùng Hàn Quốc năm 2023 và 2024 được dự báo sẽ lần lượt là 3,5% và 2,5%, tăng 0,3% và 0,5% so với con số đã đưa ra trước đó. Lý do được phân tích là tình hình lạm phát vẫn đang tiếp diễn, bất kể giá cả năng lượng và thực phẩm trong nước đang trong tình hình ổn định.Dự báo tăng trưởng kinh tế của 49 nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản, Úc, New Zealand) trong năm nay được giữ nguyên ở mức 4,8% như báo cáo trước đó. Con số triển vọng của năm 2024 là 4,7%, giảm 0,1%.ADB đã phân tích rằng vẫn còn tồn tại mặt tích cực là tình hình hồi phục kinh tế và nhu cầu thị trường nội địa vững chắc của Trung Quốc, song song với mặt tiêu cực là sự đình trệ trong xuất khẩu và hoạt động công nghiệp.Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát của 49 nước châu Á trong năm 2023 được hạ từ 4,2% xuống còn 3,6%; năm 2024 tăng 0,1% lên thành 3,4%.