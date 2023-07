Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 19/7 đã ban bố 13 tỉnh, thành bị thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 9/7 vừa qua là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Các địa phương này bao gồm một số thành phố, huyện thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla và thành phố Sejong. Đây là những địa phương có quy mô thiệt hại nghiêm trọng, được ưu tiên chỉ định trước là Khu vực thảm họa đặc biệt dựa theo kết quả điều tra chung giữa các ban ngành hữu quan.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực hoàn tất quá trình điều tra thiệt hại một cách nhanh chóng đối với các địa phương còn lại; và dự kiến công bố thêm Khu vực thảm họa đặc biệt với địa phương nào thỏa mãn tiêu chuẩn.Địa phương được chỉ định là Khu vực thảm họa đặc biệt sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố bằng nguồn ngân sách quốc gia, người dân bị thiệt hại sẽ được hưởng tiền hỗ trợ khẩn cấp, miễn giảm các loại phí công cộng như tiền điện, và nhận ưu đãi thuế.Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo các ban ngành Chính phủ phải dốc toàn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách nhanh chóng, phòng ngừa phát sinh thêm thiệt hại về người.Ngoài ra, Tổng thống cũng yêu cầu các ban ngành Chính phủ phải hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại do mưa lớn, đồng thời quản lý cung cầu nông sản.Tổng thống cảnh cáo Bộ Môi tường phải làm tốt nghiệp vụ quản lý nguồn nước. Điều này mang ý nghĩa khiển trách Bộ Môi trường đã không thực hiện đúng chỉ đạo trước đây của Tổng thống về việc thiết lập hệ thống quản lý nước một cách khoa học, gây ra thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua.Một số ý kiến đang cho rằng phải chuyển nghiệp vụ về quản lý nguồn nước của Bộ Môi trường cho Bộ Địa chính và giao thông, nhưng quan chức Văn phòng Tổng thống cho rằng giờ không phải lúc thảo luận về vấn đề này.