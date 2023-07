50 người thiệt mạng và mất tích trong đợt mưa lớn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới 11 giờ trưa ngày 19/7, đã có tổng cộng 44 người chết, 6 người mất tích, 35 người bị thương trong đợt mưa lớn vừa qua.Ngoài ra, còn có 5 trường hợp thiệt mạng, 2 người mất tích do sự cố an toàn ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Jeolla không được đưa vào thống kê thiệt hại do mưa lớn.Đợt mưa lớn vừa rồi gây ra thiệt hại chủ yếu ở tỉnh Bắc Gyeongsang và hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.Tới thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi bị thiệt hại lớn do sạt lở đất, đã ghi nhận tổng cộng 27 người chết hoặc mất tích, 17 người bị thương.Tỉnh Bắc Chungcheong, nơi xảy ra sự cố ngập nước ở đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju) dẫn tới thương vong lớn, ghi nhận tổng cộng 17 người thiệt mạng và 14 người bị thương.Tỉnh Nam Chungcheong và thành phố Sejong cũng ghi nhận trường hợp tử vong do mưa lớn.Hơn 16.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp để phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn, trong đó vẫn còn 7.843 người chưa thể quay về nhà, chủ yếu là thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang (3.337 người) và tỉnh Nam Gyeongsang (1.682 người).Thiệt hại về tài sản cũng đang gia tăng. Tới thời điểm hiện tại, đã có 422 căn nhà bị ngập nước hoặc hư hại, hơn 1.000 hạ tầng công cộng như cầu, đường, kè sông bị cuốn trôi hoặc hư hại. 32.894 diện tích đất nông nghiệp như lúa, cây ăn trái bị ngập nước, 797.000 gia súc, gia cầm bị chết. Ngoài ra, có 39 di tích văn hóa, lịch sử bị hư hại do mưa lớn. Hơn 37.000 hộ gia đình bị mất điện tạm thời, 75 trường học trên cả nước bị hư hại cơ sở vật chất.