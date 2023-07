Giá thực phẩm Hàn Quốc dự kiến tăng cao do thiệt hại từ mưa lũ và đứt nguồn xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 19/7 cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 18/7, trận mưa lớn dai dẳng từ ngày 10/7 đã khiến 31.064,7 ha đất canh tác bị ngập úng, 35 ha cơ sở hạ tầng nông nghiệp như nhà kính và chuồng trại bị hư hại.Mưa to đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến lượng cung cấp nông sản giảm, kéo theo việc giá bán sỉ tăng mạnh gần đây.Theo Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), giá bán sỉ của rau chân vịt là 54.840 won (43,3 USD)/4kg, tăng 51,3% chỉ trong vòng một tuần, tăng 219,4% so với một tháng trước đó và 8,6% so với năm ngoái.Giá xà lách đỏ là 59.720 won (47,2 USD)/4kg, tăng 33,4% so với tuần trước, cao hơn tháng trước 208,7%, tăng 13,2% so với năm 2022.Cùng lúc đó, giá bán sỉ dưa chuột là 75.200 won (59,4 USD)/100 quả, tăng 26,8% so với một tuần trước và 85,1% so với tháng 6.Giá thịt gà cũng tiếp tục ở mức cao hơn năm ngoái. Giá bán sỉ thịt gà trong tháng 6 là 3.954 won (3,12 USD)/kg, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022.Xét theo việc lượng cung cấp thịt gà trong năm nay giảm khoảng 4%, cộng với việc 514.000 con gà lấy thịt bị chết do mưa lũ, đồng thời nhu cầu thịt gà trong mùa hè dự kiến sẽ tăng, khả năng cao giá cả sẽ leo thang hơn nữa.Mặt khác, Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, đã hết hiệu lực vào ngày 17/7. Do đó, có lo ngại cho rằng giá ngũ cốc quốc tế sẽ tăng, dẫn đến việc giá cả thực phẩm tăng theo.Các doanh nghiệp Hàn Quốc có khả năng sẽ tăng giá sản phẩm chăn nuôi vì thức ăn của gia súc chủ yếu là từ ngũ cốc Ukraine, giới thực phẩm cũng đang sát sao theo dõi tình hình sắp tới.