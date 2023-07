NIS dự báo Bắc Triều Tiên sẽ tấn công mạng Hàn Quốc trước thềm Tổng tuyển cử Quốc hội năm sau

Photo : YONHAP News

Một quan chức Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 19/7 nhận định có khả năng các quốc gia thù địch, trong đó có Bắc Triều Tiên, sẽ chính thức triển khai các hoạt động tấn công mạng nhắm vào Hàn Quốc trước thềm Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XXII diễn ra vào tháng 4 năm sau.NIS đang hết sức chú ý tới việc cựu Bí thư đảng Lao động Kim Yong-chol, người từng đóng vai trò chủ chốt trong các vụ tấn công mạng của miền Bắc, đã được khôi phục lại vị trí ủy viên Bộ Chính trị nước này với chức danh Cố vấn Mặt trận Thống nhất. Cơ quan tình báo Hàn Quốc lo ngại có khả năng ông Kim sẽ chỉ đạo nhiều động thái khiêu khích an ninh mạng quy mô lớn, hòng làm hỗn loạn xã hội Hàn Quốc.Ngoài ra, quan chức NIS cũng đề cập tới việc Bắc Triều Tiên từng tuyên bố sẽ phóng lại vệ tinh trinh sát và đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa tại Hội nghị toàn thể lần thứ 8 đảng Lao động. Có khả năng nước này sẽ tập trung vào việc đánh cắp công nghệ tiên tiến của các nước lớn, hòng thu thập thông tin ở lĩnh vực vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, phục vụ cho việc phát triển vệ tinh trinh sát và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Quan chức trên cho biết trong nửa đầu năm nay, số vụ tấn công nhắm vào chuỗi cung ứng phần mềm của Bắc Triều Tiên đã tăng gấp hơn hai lần so với 6 tháng trước đó. Thủ thuật đánh cắp email của tin tặc đang ngày càng tinh vi hơn, nhắm tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Ngoài ra, còn phát hiện được nhiều nhân lực công nghệ thông tin (IT) của miền Bắc giả danh xin việc vào chi nhánh tại nước ngoài của doanh nghiệp Hàn Quốc.Quan chức NIS dự báo trong thời gian tới sẽ còn tiếp diễn các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) của các nhóm tin tặc quốc tế hoặc được một quốc gia chống lưng, nhắm vào hạ tầng cơ bản và mạng lưới điện toán của đất nước, lấy sự an toàn của người dân như giao thông, y tế, làm con tin.NIS sẽ tích cực hợp tác với các nước đồng minh và khối tư nhân để chủ động đối phó quyết liệt với mối uy hiếp an ninh mạng, đồng thời tăng cường hệ thống đối phó, như mở rộng quyền kiểm soát bảo mật trí tuệ nhân tạo (AI) với các cơ quan hữu quan, tăng cường bảo mật khi bầu cử.Cơ quan này sẽ áp dụng thí điểm chính sách "bảo mật không tin cậy" (Zero Trust) tại các ban ngành cho tới năm 2026, rồi sau đó mở rộng đối tượng áp dụng trên toàn các cơ quan Chính phủ; phát triển công nghệ mật mã quốc gia sử dụng công nghệ lượng tử; đồng thời xúc tiến các bước đi tiếp theo sau "Khung hợp tác an ninh mạng Hàn-Mỹ" để thiết lập bài toán hợp tác song phương.