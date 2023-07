Photo : YONHAP News

Một quan chức Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong cuộc họp báo ngày 19/7 cho biết Bắc Triều Tiên đã đánh cắp số tiền ảo khoảng 700 triệu USD trong hai lần vào năm ngoái, tương đương với chi phí phóng 30 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Theo NIS, toàn bộ số tiền trên đều từ các nước khác chứ không phải Hàn Quốc, và hiện miền Bắc chưa thể hoán đổi thành tiền mặt.Quan chức NIS còn cho biết số vụ tấn công mạng trong lĩnh vực vũ trụ, công nghiệp quốc phòng đối với Hàn Quốc và các nước lớn đã tăng lên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng lại vệ tinh trinh sát và nâng cao năng lực tên lửa hạt nhân tại Hội nghị toàn thể lần thứ 8 đảng Lao động. Ước tính, số tiền ảo mà tin tặc đánh cắp được chiếm khoảng 30% nguồn ngoại tệ của nước này.Quan chức trên nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác theo thời gian thực với các cơ quan giao dịch để ứng phó chung đối với các hành vi tấn công, đánh cắp tiền ảo từ miền Bắc.Ngoài ra, Cơ quan Tình báo quốc gia cũng cho biết vào tháng 6, chuyên viên công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên đã bị phát hiện khi cố xin việc vào chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp năng lượng Hàn Quốc. Người này đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi và táo bạo như nộp hộ chiếu, bằng tốt nghiệp giả. Y còn đăng bản giới thiệu cá nhân lên trang tìm việc trực tuyến LinkedIn. Tuy nhiên, NIS đã không tiết lộ về tên và nước sở tại của doanh nghiệp năng lượng trên, do vẫn còn đang trong quá trình điều tra.Một quan chức khác của NIS còn cho rằng lợi nhuận mà tin tặc miền Bắc kiếm được nhiều hơn khoản thu nhập từ các lĩnh vực khác. Do đó, nước này đang trong xu hướng ngày càng có thêm nhiều nhân lực đổ vào ngành này, thu nhập cũng cao hơn nhiều so với các ngành nghề khác.