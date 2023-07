Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến thảo luận về hợp tác an ninh vào tháng 8

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ có cuộc gặp cấp cao vào khoảng ngày 18/8, tại Trại David (Camp David) ở bang Maryland của Mỹ.Cuộc gặp lần này được đề xuất bởi ông Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào tháng 5. Đây sẽ là hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên được tổ chức riêng biệt, không phải bên lề một hội nghị thượng đỉnh đa phương nào.Theo kế hoạch, nghị sự ưu tiên hàng đầu lần này là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh thực tiễn, bên cạnh đó còn có vấn đề an ninh và giao lưu kinh tế.Có ý kiến cho rằng ba lãnh đạo sẽ xác nhận tiến độ thực hiện thỏa thuận chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực, vốn được nhất trí trong tháng 11 năm ngoái; cùng với đó là rà soát kế hoạch khởi động trong năm nay.Thêm vào đó, Seoul, Washington và Tokyo sẽ nhấn mạnh về hòa bình, an ninh khu vực và trao đổi phương án hợp tác an ninh cụ thể như tăng cường tập trận chung ba nước.Khả năng cao cũng sẽ có cuộc thảo luận về răn đe mở rộng ba bên, trong tình hình răn đe mở rộng hiện chỉ đang được tiến hành trong khuôn khổ song phương Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật.Trong chuyến tham quan tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) USS Kentucky của Mỹ hôm 19/7, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cảnh cáo sẽ dùng răn đe mở rộng làm bàn đạp để ngăn chặn mọi "giấc mơ" hạt nhân của Bắc Triều Tiên và đặt dấu chấm hết cho nước này nếu còn thực hiện hành vi khiêu khích.Ngoài ra, ba nước được cho là sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực phục hồi chuỗi cung ứng nguồn tài nguyên chính như chíp bán dẫn và pin, phối hợp ứng phó với sức ép kinh tế.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vẫn còn để ngỏ về khả năng trao đổi ý kiến về việc xây dựng nhóm thảo luận an ninh khu vực như "QUAD" (gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia).