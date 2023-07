Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản lý lưu trú đối với người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 20/7 đưa tin Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu tất cả người nước ngoài cư trú tạm thời trên địa bàn thành phố phải khai báo lưu trú thông qua người quản lý của cơ sở lưu trú.Người nước ngoài đang sở hữu nhà ở, hoặc đang thuê nhà dài hạn trên địa bàn thành phố phải tự khai báo lên cơ quan chức năng. Nếu cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định khai báo thì sẽ bị xử phạt 40 triệu đồng. Người nước ngoài không khai báo sẽ bị cưỡng chế trục xuất về nước.Trong vòng một tháng từ ngày 1/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đợt kiểm tra nắm bắt tình hình lưu trú của người nước ngoài với hơn 80.000 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố như khách sạn, chung cư.Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng hơn 100.000 người nước ngoài đang cư trú, đông nhất trong các tỉnh, thành Việt Nam. Việc Công an Thành phó Hồ Chí Minh triển khai đợt tổng kiểm tra lần này xuất phát từ nhận định rằng việc chủ các cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú cho người nước ngoài đã làm tăng nguy cơ tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố.