Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 20/7 đã công bố báo cáo cho thấy kim ngạch thương mại của Bắc Triều Tiên với đối tác lớn nhất là Trung Quốc trong năm 2022 đạt 1,53 tỷ USD, tăng 124,8% so với năm 2021. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu là 133,6 triệu USD, nhập khẩu là 1,39 tỷ USD.Mức thâm hụt cán cân thương mại với Trung Quốc tăng mạnh từ 565,4 triệu USD trong năm 2021 lên thành 1,265 tỷ USD vào năm 2022.4 nước đối tác thương mại lớn khác của miền Bắc còn có Việt Nam, Argentina, Nigeria và Hà Lan. Tuy nhiên, tỷ trọng của Trung Quốc cao nhất với 96,7%, hạng nhì là Việt Nam với 1%, các nước còn lại tổng cộng chỉ có 2,3%.Trong năm 2022, quy mô thương mại của Bình Nhưỡng là 1,59 tỷ USD, tăng 122,3% so với năm trước đó. Lý do được phân tích là tình hình dịch bệnh COVID-19 được cải thiện, tuyến tàu hỏa giao thương Trung-Triều được nối lại, tạo điều kiện phát triển xuất nhập khẩu.Kim ngạch xuất khẩu của miền Bắc trong năm ngoái là 159 triệu USD, tăng 94% so với năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu là 1,43 tỷ USD, tăng 126%. Cán cân thương mại thâm hụt 1,267 tỷ USD, tăng 130,7% so với mức thâm hụt năm trước đó là 549,4 triệu USD.Mặt hàng xuất khẩu chính của nước này là sản phẩm từ khoáng sản thu được khoản kim ngạch 44,6 triệu USD, tăng 7.281% so với năm 2021. Các mặt hàng tiêu biểu khác trong năm 2021 như thép, nhiên liệu và dầu từ khoáng sản, lụa cũng giữ vững vị trí trong top đầu.Thêm vào đó, kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm từ lông và thủy tinh tăng mạnh lần lượt là 2.878% và 14.194%.Mặt khác, danh mục nhập khẩu nổi bật nhất trong năm ngoái của miền Bắc là dầu thô và dầu tinh chế, với kim ngạch 520 triệu USD, chiếm 36,4% tổng lượng kim ngạch. Cùng với đó còn có các mặt hàng khác tiếp tục chiếm vị trí cao từ năm 2021 là nhựa, cao su, thuốc lá. Mặt hàng mới nổi là sản phẩm từ động thực vật, chiếm vị trí số ba.KOTRA nhận định rằng mặc dù thương mại của Bắc Triều Tiên đã phát triển hơn phần nào, song vẫn chưa thể phục hồi lại mức trước khi có dịch COVID-19. Cơ quan này còn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mức độ phụ thuộc của miền Bắc vào Trung Quốc, trong bối cảnh tỷ trọng thương mại Trung-Triều ngày càng cao.