Hơn 3.000 người dân sơ tán chưa thể về nhà sau đợt mưa lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 20/7 cho biết sau đợt mưa lớn và sạt lở đất vừa qua, vẫn còn hơn 3.100 người dân phải sơ tán khẩn cấp vẫn chưa thể về nhà. Trong đó nhiều nhất là tỉnh Bắc Gyeongsang với hơn 1.200 người, tỉnh Nam Chungcheong hơn 570 người.Mặc dù mưa đã tạnh, nhưng người dân vẫn chưa thể về nhà là bởi thời gian khắc phục nhà cửa sau mưa tốn nhiều thời gian. Trong 667 căn nhà bị hư hại hoặc ngập nước, có 297 căn đã được sửa chữa xong, tiến độ khắc phục mới chỉ đạt 45%.Tổng cộng có 46 người chết, 4 người mất tích, 35 người bị thương trong đợt mưa lớn vừa rồi. Ngoài ra, còn có 6 người thiệt mạng, 1 người mất tích, được tạm thời phân loại là tai nạn do thiếu an toàn, không phải thiệt hại trực tiếp do mưa lớn.Một binh sĩ thủy quân lục chiến đã hy sinh do không mặc áo phao, bị dòng nước siết cuốn trôi trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích ở tỉnh Bắc Gyeosang, cũng tạm thời được phân loại là sự cố an toàn.Quy mô thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục gia tăng. Hơn 1.100 công trình công cộng như cầu, đường, đường ống cấp, thoát nước, kè sông và hơn 1.100 công trình tư nhân bị hư hại hoặc nước cuốn trôi. Tỷ lệ sửa chữa cả công trình công cộng và tư nhân hiện đạt 58%. Hơn 35.000 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp bị thiệt hại, 797.000 gia súc, gia cầm bị chết.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, hạ mức đối phó khẩn cấp từ mức 3 xuống mức 1, nhưng vẫn duy trì cảnh báo nguy cơ thiệt hại do mưa bão ở mức cao nhất là "nghiêm trọng".