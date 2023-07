Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 19/7 (giờ địa phương) cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã trực tiếp liên lạc với quân đội Bắc Triều Tiên nhưng vẫn chưa thể xác định được sự an toàn của binh nhì Mỹ Travis King do phía miền Bắc bạt vô âm tín. Washington nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để hồi hương binh sĩ này một cách an toàn.Binh nhì Travis King thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, đã cố ý vượt qua ranh giới quân sự liên Triều ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm (thuộc địa phận thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi) để trốn sang Bắc Triều Tiên khi đang thăm quan Khu vực an ninh chung (JSA) vào ngày 18/7.Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Mỹ là xác nhận sự an toàn của binh nhì King, sau đó đưa người này về nhà một cách an toàn.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang nỗ lực trao đổi với Chính phủ Hàn Quốc và Thụy Điển, quốc gia đặt Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, để thu thập thông tin liên quan đến vụ việc lần này.Trong bài phỏng vấn với truyền thông Mỹ, mẹ của binh nhì nói trên cho biết bà đã nói chuyện điện thoại với con trai mình lần cuối cùng cách đây mấy ngày và hiện đang cầu nguyện cho con mình có thể trở về nhà an toàn.Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa đề cập hay đưa ra lập trường về vụ đào tẩu của binh lính Mỹ trên. Truyền thông quốc tế lo ngại rằng việc một quân nhân thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đào tẩu sang miền Bắc sẽ trở thành một vấn đề ngoại giao đau đầu với Chính phủ Tổng thống Joe Biden, trong bối cảnh miền Bắc đang khiêu khích tên lửa với tần suất dày đặc chưa từng thấy, khiến quan hệ Mỹ-Triều xấu đi nghiêm trọng.