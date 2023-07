Đảng cầm quyền chỉ trích đảng đối lập đang lợi dụng thiên tai để châm ngòi tranh cãi chính trị

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc vẫn đang thảo luận về phương án khắc phục và hỗ trợ thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua, nhưng có mâu thuẫn trong lập trường về nguyên nhân thiệt hại và phương thức hỗ trợ.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nhận định trong thời gian tới, sẽ còn xuất hiện thêm nhiều đợt mưa lớn cục bộ xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn nữa do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.Do đó, Chính phủ cần phải lập đối sách kỹ lưỡng phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ, nối lại xây dựng các đập mới đã bị gián đoạn trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm, đồng thời khởi động lại các dự án gia cố nhánh sông, suối đã bị bỏ quên sau dự án khôi phục 4 con sông lớn.Đảng này nhắc lại việc cố Thị trưởng Seoul Park Won-soon từng hủy bỏ dự án đường hầm thoát nước mưa độ sâu lên tới 40m mà người tiền nhiệm từng đưa ra; nhấn mạnh lĩnh vực phòng ngừa thiên tai, sự cố là một lĩnh vực khoa học, không liên quan tới quan điểm chính trị.Đảng này chỉ trích đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang lợi dụng thiên tai để châm ngòi tranh cãi chính trị qua động thái rêu rao về việc lập ra "tháp điều khiển thiên tai, sự cố".Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon chỉ trích thái độ chăm chăm kích động tranh cãi chính trị của đảng đối lập không hề giúp ích cho việc khắc phục thiệt hại do mưa lớn, hỗ trợ nạn nhân, lập đối sách phòng ngừa.Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng cầm quyền đang đổ lỗi cho Chính phủ tiền nhiệm của đảng đối lập về vấn đề thiên tai, khiến người dân thêm thất vọng. Đảng này chỉ ra rằng cùng một đợt mưa lớn, nhưng quy mô thiệt hại ở mỗi địa phương lại khác nhau, nhấn mạnh yếu tố con người, cho thấy địa phương nào đã đối phó chủ động hay chưa chủ động.Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Park Kwang-on nhấn mạnh việc thừa nhận sai sót do con người, truy cứu trách nhiệm với những người có liên quan chính là thước đo quan trọng để ngăn chặn tái diễn thiệt hại tương tự.Về việc Chính phủ ban bố "Khu vực thảm họa đặc biệt", đảng đối lập cho rằng điều này là chưa đủ để khắc phục thiệt hại do mưa lớn một cách thực chất; đề xuất phải lập luật liên quan tới tiêu chuẩn khắc phục thiệt hại. Đảng này đề xuất lập ra một nhóm chuyên trách có sự tham gia của cả đảng cầm quyền và đối lập trong ngày 20/7 để thảo luận về vấn đề lập dự luật.Bên cạnh đó, đảng đối lập cũng một lần nữa nhấn mạnh cần lập ngân sách bổ sung để khắc phục thiệt hại do mưa lớn, tuy nhiên đảng Sức mạnh quốc dân vẫn giữ nguyên lập trường là chỉ cần lấy ngân sách dự phòng là đủ, không cần lập ngân sách bổ sung.