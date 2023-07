Thủ tướng Hàn Quốc viếng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ngập đường hầm

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 20/7 đã tới viếng các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn ngập nước đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong) tại bàn thờ chung đặt tại trụ sở tỉnh này.Thủ tướng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến các nạn nhân, cầu mong linh hồn người đã khuất được yên nghỉ.Trong sổ tang, Thủ tướng Han chia sẻ ông cảm thấy trách nhiệm nặng nề về cái chết đáng tiếc của các nạn nhân, cam kết nhất định sẽ xây dựng một Hàn Quốc an toàn hơn.Thủ tướng cũng chỉ thị cho chính quyền tỉnh Bắc Chungcheong phải hỗ trợ từng gia quyến để họ không gặp phải bất cứ bất tiện nào; đồng thời có biện pháp điều trị sang chấn tâm lý cho gia quyến nếu cần thiết.Trước đó, vào ngày 16/7, Thủ tướng Han đã tới thăm hiện trường vụ tai nạn và yêu cầu phải cứu hộ nhanh chóng các nạn nhân. Sau đó, Thủ tướng đã chỉ thị tiến hành thanh tra với các ban ngành hữu quan về quá trình đối phó với sự cố.Vào lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 15/7, đê sông Miho ở thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong bất ngờ bị vỡ do mưa lớn, nước tràn xối xả vào đường hầm Gungpyeong gây ra ngập nước, khiến 14 người tử vong do mắc kẹt trên các phương tiện đi qua hầm khi đó.