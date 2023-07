Washington vẫn chưa xác nhận được bất kỳ thông tin nào về binh sĩ Mỹ đào tẩu sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/7 (giờ địa phương) đã cho biết Washington không hề có một thông tin nào về binh nhì Mỹ Travis King, người đã đào tẩu sang Bắc Triều Tiên.Được biết, miền Bắc vẫn đang bặt vô âm tín, mặc cho Mỹ đang hết sức nỗ lực để liên lạc bằng nhiều phương thức đa dạng qua các kênh công khai và cá nhân. Phó phát ngôn viên còn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Washington vào lúc này là đưa người này trở về nhà một cách an toàn.Về lý do binh nhì King được gửi trả về nước bằng máy bay mà không có người theo sát, bà Singh giải thích rằng nhân viên áp giải chỉ có thể đưa binh sĩ này đến trước khu vực bảo an của sân bay. Được biết, binh nhì này lẽ ra phải bay về nước để nhận thêm án phạt sau thời gian bị giam giữ tại Hàn Quốc vì tội hành hung, song anh đã không lên máy bay và mất liên lạc.Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho biết binh nhì Travis King hiện đang được xem là "vắng mặt không phép" tại quân đội, hay có thể xem là đào ngũ.Theo Phó phát ngôn viên Singh, Washington cần tiến hành điều tra về phương thức di chuyển từ sân bay đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm (thuộc địa phận thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi), cũng như kế hoạch hoặc mục đích đào tẩu của binh sĩ này.Về phần mình, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth trong Diễn đàn an ninh Aspen vào cùng ngày đã nhắc đến vụ sinh viên Mỹ Otta Warmbier bị miền Bắc bắt giữ vào năm 2016 và bày tỏ lo ngại rằng binh nhì Travis King cũng sẽ chịu cảnh tra tấn tàn nhẫn như Warmbier trước đây.Bà Wormuth còn đưa ra giả thiết rằng binh sĩ King có thể đã có những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian bị giam giữ tại Hàn Quốc và đã không suy nghĩ thấu đáo về việc đào tẩu sang Bắc Triều Tiên.Mặt khác, các cơ quan chính phủ Mỹ khác như Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC), Bộ Ngoại giao cũng đang ra sức nỗ lực để liên lạc với miền Bắc và các nước đối tác để cập nhật thông tin của binh sĩ King.