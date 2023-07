Khoảng 2.200 người dân sơ tán chưa thể về nhà sau đợt mưa lũ tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, số người dân sơ tán để tránh mưa lũ tại 16 tỉnh thành và 140 huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh là 11.691 hộ gia đình và 17.940 người.Trong đó, có 1.426 hộ gia đình, 2.200 người chưa thể về nhà và vẫn đang ở lại các cơ sở sơ tán.Con số thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng do mưa lũ vẫn giữ nguyên ở mức được công bố vào 11 giờ chiều ngày 20/7. Cụ thể, số người thiệt mạng là 46 người, bao gồm 24 người tại tỉnh Bắc Gyeongsang, 17 người ở tỉnh Bắc Chungcheong; 4 người mất tích, bao gồm ba người tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Số người bị thương là 35 người.Tuy nhiên, có thêm một người thiệt mạng chưa được thống kê là binh sĩ Thủy quân lục chiến Chae Su-geun, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích tại huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang hôm 19/7.Có 1.175 công trình tư nhân và 1.169 công trình công cộng bị thiệt hại, trong đó có 1.344 tòa (57%) đã được phục hồi.Có 585 nhà dân bị chìm trong biển nước, 136 căn bị hư hại, 20 tường ngăn sạt lở bị sụp đổ, 146 đường sá và 255 đê điều bị cuốn trôi.Ngoài ra, có 208 vụ sạt lở, 44 vụ đất cát bồi lấp, 107 vụ hư hại ống nước lộ thiên và ống nước ngầm, 190 vụ ngập lụt, 34.353 ha đất canh tác ngập úng và 825.000 gia cầm gia súc bị chết.Hiện tại, Chính phủ đang phong tỏa 212 đoạn đường, 613 bờ sông, 129 bãi giữ xe ven sông, 56 đường rừng để đảm bảo an toàn.