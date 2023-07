Giới chức Mỹ coi hoạt động tấn công mạng của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh lớn

Photo : YONHAP News

Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ vào ngày 20/7 (giờ địa phương), ứng cử viên Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Timothy Haugh chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang triển khai các hoạt động tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware), tấn công tiền ảo, tập trung huy động nguồn tiền cần thiết để phát triển vũ khí.Theo ông này, miền Bắc huy động tiền để phát triển hạt nhân theo phương thức rửa số tài sản đánh cắp được từ các vụ tấn công mạng thông qua các sàn giao dịch tiền ảo của Trung Quốc, điều này đe dọa tới an ninh của nước Mỹ.Giới chức Mỹ đang coi các hoạt động tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc là mối uy hiếp chính tới an ninh quốc gia.Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson trong buổi hội thảo một ngày trước lo ngại Bắc Triều Tiên và Nga là mối uy hiếp lớn nhất tới thị trường tài chính kỹ thuật số.Ông này cảnh báo miền Bắc đang phụ thuộc rất lớn vào tài sản ảo để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), đe dọa lớn tới an ninh quốc gia của Mỹ. Việc ngăn chặn dòng tiền từ các hoạt động tấn công mạng của Bình Nhưỡng là điều hết sức quan trọng, xét tới thực tế rất khó có thể can thiệp bằng ngoại giao với Bình Nhưỡng.