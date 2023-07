Nguyên nhân xuất khẩu sang Trung Quốc giảm có 35% là do sức cạnh tranh của nền kinh tế Hàn Quốc đi xuống

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/7 công bố kết quả phân tích về nguyên nhân dẫn tới kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm nay giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.BOK phân tích sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có 65% là do yếu tố kinh tế, cụ thể là nhu cầu thị trường đại lục giảm. 35% còn lại là do sự sụt giảm thị phần của Hàn Quốc tại Trung Quốc, tức sự sụt giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa Hàn Quốc nói chung.Thị phần của Hàn Quốc tại thị trường Trung Quốc đã giảm từ 9,7% trong năm 2018 xuống 6,2% trong nửa đầu năm nay.Ngân hàng trung ương đã tiến hành so sánh về cách biệt năng lực cạnh tranh giữa hai nước vào năm 2010 và năm 2021, thấy rằng cách biệt đã giảm mạnh ở cả 5 khía cạnh, trong đó có thị phần trên thị trường thế giới, năng lực cạnh tranh ngành chế tạo và chất lượng mặt hàng xuất khẩu.Theo BOK, trong thời gian tới, dù tình trạng đình trệ xuất khẩu ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn được cải thiện thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ khó hồi phục về mức như quá khứ.Đối lập với xu hướng giảm xuất khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu trong nửa đầu năm nay lại có chiều hướng tích cực. Đặc biệt, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ trên tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên thành 17,9%, chỉ còn cách biệt 1,7% so với tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc. Một số mặt hàng đang được đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang các nước khác ngoài Trung Quốc.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ còn tiếp diễn, xét tới tình hình mâu thuẫn Mỹ-Trung vẫn đang kéo dài và đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ suy yếu.