Chỉ số giá sản xuất tháng 6 của Hàn Quốc giảm 0,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/7 đã công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 đạt 119,84 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), giảm 0,2% so với tháng 5 (120,03 điểm).Chỉ số giá sản xuất không những có xu hướng giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 4, mà còn ở mức thấp hơn 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lần đầu tiên sau 2 năm 7 tháng kể từ tháng 11/2020 chỉ số giá sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước.Quan chức BOK giải thích lý do là chi phí điện, gas tăng, trong khi sản phẩm công nghiệp như dầu mỏ, hóa học thì lại giảm. Cụ thể, giá dầu quốc tế leo thang mạnh trong năm ngoái đã gây ra hiệu ứng cơ sở, khiến mức giảm của giá sản phẩm công nghiệp nới rộng hơn.Xét theo hạng mục, chế phẩm từ than đá và dầu mỏ giảm 3,7%, nông sản giảm 1,4%, chế phẩm hóa học giảm 1,3%. Trong khi đó, điện, ga, nước, phế liệu tăng 1,8%, dịch vụ tài chính và bảo hiểm tăng 0,6%, dịch vụ nhà hàng khách sạn tăng 0,1%.Về mặt hàng cụ thể, khoai tây giảm 41,7%, củ cải giảm 12,5%, hỗn hợp naptha giảm 11,1%, bộ nhớ D-RAM giảm 3,9%. Ngược lại, điện công nghiệp tăng 2,8%, điện thường tăng 3%, taxi tăng 2,4%, dịch vụ nhà hàng hamburger và pizza tăng 1%.Chỉ số giá cung ứng trong nước, đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp trong nước gồm cả sản phẩm nhập khẩu, giảm 1,3%. Giá nguyên vật liệu, hàng hóa trung gian, thành phẩm giảm lần lượt 7,5%, 1% và 0,3%.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự đoán giá dầu sẽ tăng trong tháng 7, cộng với việc giá nông sản cũng sẽ leo thang vì đợt mưa lớn. Theo đó, cơ quan này có kế hoạch sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của chỉ số giá sản xuất tùy vào những biến động kể trên.