Hàn Quốc công bố chiến lược số hóa ngành công nghiệp dịch vụ

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 21/7 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp, công bố "Chiến lược số hóa ngành công nghiệp dịch vụ".Chiến lược trên nhằm thúc đẩy dịch vụ kỹ thuật số ở 5 lĩnh vực đi đầu là vận tải và phân phối hàng hóa, tài chính, an toàn, hành chính, giáo dục; tích hợp kỹ thuật số với mọi ngành công nghiệp như chế tạo, dịch vụ, nâng cao sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày; tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp.Ở lĩnh vực vận tải, phân phối hàng hóa, Chính phủ sẽ từng bước áp dụng "dịch vụ hướng dẫn xe buýt siêu chính xác", hiển thị và cung cấp vị trí, thông tin di chuyển theo thời gian thực của các chuyến xe buýt tại những khu vực có tần suất xe chạy ít. Chính phủ sẽ xúc tiến cơ chế hợp tác giữa các nền tảng và chính quyền địa phương để người tiêu dùng có thể đặt hàng các loại bia thủ công sản xuất bằng lúa mạch địa phương bằng ứng dụng đặt hàng trực tuyến.Ở lĩnh vực tài chính, Chính phủ sẽ mở rộng quan hệ đối tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán nhanh của các nước như Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, để khách du lịch Trung Quốc và Đông Nam Á có thể thanh toán qua ứng dụng điện thoại của quốc gia mình tại các cửa hàng nhượng quyền ở Hàn Quốc. Khi đó, dịch vụ xác nhận thông tin hộ chiếu sẽ được liên kết luôn với dịch vụ thanh toán nhanh, khách hàng sẽ có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng ngay mà không cần quét hộ chiếu.Ở lĩnh vực an toàn, Chính phủ sẽ thiết lập hệ thống quản lý an toàn cho người lao động trong khu công nghiệp, giám sát các yếu tố rủi ro và đối phó ngay lập tức nhờ công nghệ "Digital Twin" (tạm dịch là "Song sinh kỹ thuật số"), tái hiện một môi trường ảo tương tự với môi trường sản xuất khu công nghiệp trên thực tế. Chính phủ có kế hoạch tăng cường quản lý thông tin thực phẩm bằng mã QR có đầy đủ các thông tin cần thiết từ giai đoạn sản xuất cho tới giai đoạn tiêu thụ cuối cùng.Ngoài ra, Chính phủ có kế hoạch bổ sung thêm dữ liệu theo từng lĩnh vực công nghiệp đa dạng trong "AI Hub", một nền tảng dữ liệu công khai dùng cho mục đích học tập của trí tuệ nhân tạo (AI). Chính phủ sẽ tiến hành sửa đổi Luật quyền sở hữu trí tuệ để thiết lập điều kiện, căn cứ miễn trách nhiệm liên quan tới xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng dữ liệu học tập cho AI.Từ tháng sau, Chính phủ sẽ tổ chức diễn đàn thảo luận về kỹ thuật số, chủ động rà soát, lập phương án đối phó với những vấn đề có thể phát sinh trong môi trường kỹ thuật số như công nghệ AI đang phát triển như vũ bão.