Thành phố Seoul thảo luận phương án tuyển người giúp việc nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 19/7 đã tổ chức một buổi thảo luận nhằm tìm kiếm phương án tuyển dụng người giúp việc nước ngoài (người trông trẻ), một trong những đối sách đặc biệt mà thành phố đang xúc tiến nhằm khắc phục tỷ lệ sinh siêu thấp.Đây là một trong những đối sách chính của Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. Tháng 9 năm ngoái, ông Oh đã chính thức đề xuất về việc tuyển người giúp việc nước ngoài tại cuộc họp Nội các. Bộ Tuyển dụng và lao động, cơ quan cấp phép tuyển dụng người lao động nước ngoài có visa lao động phổ thông (E-9) đang tiến hành chuẩn bị triển khai thí điểm.Phát biểu tại hội thảo, giáo sư Kim Hyun-cheol thuộc Đại học khoa học công nghệ Hong Kong giới thiệu kết quả điều tra tại Hong Kong, nơi cho phép tuyển dụng người giúp việc nước ngoài. Mức lương tối thiểu của người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong năm 2023 là khoảng 770.000 won (600 USD), tương đương dưới 30% thu nhập bình quân của lao động nữ giới đã kết hôn độ tuổi từ 25-54 tuổi tại Hong Kong. Theo đó, giáo sư này cho rằng ở Hàn Quốc nếu cho phép tuyển dụng người giúp việc nước ngoài thì mức lương phải vào khoảng 1 triệu won (780 USD) một tháng thì tầng lớp trung lưu mới có thuể thuê người giúp việc.Trong khi đó, đại diện Quỹ Phụ nữ và gia đình thành phố Seoul thì cho rằng Chính phủ cần lập chính sách hỗ trợ chăm sóc con nhỏ một cách tích cực hơn, thay vì chỉ bổ sung một phần dịch vụ trông trẻ theo giờ như hiện nay để phản ánh nhu cầu chăm sóc con nhỏ trong gia đình đang có chiều hướng tăng.Nhà nghiên cứu Kim Ah-reum thuộc Viện nghiên cứu chính sách chăm sóc và giáo dục trẻ em (KICCE) thì chỉ ra rằng theo Luật về người giúp việc, dịch vụ giúp việc bao gồm cả trông trẻ, chăm sóc sản phụ sau sinh, chăm sóc người già. Nếu tuyển dụng người giúp việc nước ngoài thì cần làm rõ thuật ngữ là "người trông trẻ", bởi nếu tuyển dụng theo phương thức hiện nay của Bộ Tuyển dụng và lao động thì sẽ bao gồm cả dịch vụ chăm sóc sản phụ sau khi sinh và chăm sóc người cao tuổi.Nhà nghiên cứu Ahn Hyun-chan thuộc Viện nghiên cứu Seoul nêu ý kiến Hàn Quốc cần tham khảo các nước khác để lập phương án bảo hộ nhân lực nước ngoài phù hợp với chế độ và văn hóa trong nước. Tại một số nước, nếu phát hiện người giúp việc người nước ngoài bị xâm hại nhân quyền thì sẽ bị xử phạt rất nặng. Ngoài ra, giá nhà tại Hàn Quốc rất cao nên rất hiếm trường hợp người lao động nước ngoài có phòng riêng. Do vậy, cần thảo luận để một cơ quan tư nhân nào đó cung cấp chỗ ở tập thể bên ngoài cho người giúp việc nước ngoài.Bà Lee Sang-im, quan chức phụ trách về nhân lực nước ngoài thuộc Bộ Tuyển dụng thì cho biết Bộ đang xem xét xúc tiến dự án thí điểm theo phương thức là doanh nghiệp tư nhân được chứng nhận trực tiếp tuyển dụng người giúp việc nước ngoài rồi ký kết hợp đồng với các gia đình.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon giải thích việc tuyển dụng người giúp việc nước ngoài không chỉ mang ý nghĩa là một đối sách với vấn đề tỷ lệ sinh thấp mà còn là điểm khởi đầu để tiến tới thảo luận về vấn đề tận dụng nhân lực người nước ngoài trong một xã hội nhập cư đang tới gần, trong đó có phương án thu hút nhân tài ưu tú người nước ngoài, tuyển dụng nhân lực chăm sóc người già.