Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc điện đàm với Bình Nhưỡng về binh sĩ Mỹ đào tẩu sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tờ "The Times" của Anh ngày 22/7 (giờ địa phương) đưa tin Phó Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) Andrew Harrison đã bắt đầu thảo luận với Bắc Triều Tiên về việc trả binh nhì Mỹ Travis King về nước.Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo này tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Phó Tư lệnh Harrison cho biết đang liên lạc với miền Bắc thông qua chiếc điện thoại màu hồng được gọi là "pink phone" tại Khu vực an ninh chung (JSA), mặc dù hiện vẫn chưa biết rõ vị trí của binh sĩ này."Pink phone" là chiếc điện thoại được đặt tại văn phòng của sĩ quan trực ban thuộc Bộ tư lệnh Liên hợp quốc bên trong khu vực phía Nam của làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nối trực tiếp với điện thoại của phía miền Bắc.Được biết, theo thường lệ hai bên sẽ điện đàm hai lần mỗi ngày, khi bắt đầu làm việc vào buổi sáng và lúc kết thúc công việc vào buổi chiều, để kiểm tra xem đường dây liên lạc "pink phone" còn hoạt động hay không. Hiện tại UNC đang thông qua đường dây này để trao đổi với quân đội Bắc Triều Tiên về trường hợp của binh nhì King.Mặt khác, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã không nói rõ về nội dung điện đàm với miền Bắc cũng như phản ứng của nước này. Ông Harrison nhấn mạnh mối quan tâm lớn nhất trong vấn đề này chính là sự an nguy của binh sĩ King.Trước đó, Mỹ đã cố gắng liên lạc với Bắc Triều Tiên nhưng đã không thu thập được bất kỳ thông tin nào.Vào ngày 17/7, binh nhì Travis King, một binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ trở về bang Texas của Mỹ để nhận thêm án phạt sau khi bị giam giữ gần hai tháng tại Hàn Quốc vì tội hành hung. Tuy nhiên, anh đã không lên máy bay tại Sân bay quốc tế Incheon và đào tẩu sang miền Bắc khi đang tham quan Khu vực an ninh chung hôm 18/7. Vụ việc này được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho là mang tính cố ý.Dựa theo tài liệu của nội bộ quân đội Mỹ do hãng truyền thông trực tuyến Mỹ "The Messenger" thu thập được, King đã từng thể hiện việc không muốn trở lại đơn vị quân đội hay quê nhà trong các lần bị bắt giữ và xử lý kỷ luật trong năm ngoái.Về phần mình, tờ "The Times" dự đoán rằng binh sĩ này ít có khả năng đã lên kế hoạch trước về việc đào tẩu sang Bắc Triều Tiên, và có thể đang trải qua quá trình điều tra khắc nghiệt tại miền Bắc do bị nghi ngờ là gián điệp.