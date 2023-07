Doanh nghiệp IT Hàn Quốc và thế giới bước vào cuộc đua AI khốc liệt

Photo : KBS News

Thị trường trí tuệ nhân tạo hội thoại (Conversational AI) đang trở thành sàn đấu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) toàn cầu.Nối tiếp hãng Microsoft, Google, tới lượt Apple gần đây cũng đã nhảy vào cuộc đua, dự kiến ra mắt hộp trò chuyện (chatbot) tương tự như ChatGPT vào năm sau.Giáo sư Kim Jae-cheol thuộc Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phân tích lý do các doanh nghiệp IT toàn cầu nhảy vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo hội thoại là bởi thị trường này có một lượng khách hàng chắc chắn, nên dù không đi đầu về mặt công nghệ trong mô hình ngôn ngữ lớn, doanh nghiệp đó vẫn có thể đạt được bước tiến về mặt kinh doanh.Trong khi đó, các doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng đang tăng tốc tiến vào thị trường trí tuệ nhân tạo.Hãng điện tử LG gần đây đã ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo "EXAONE 2.0" dùng cho chuyên gia. Trí tuệ nhân tạo này được học tập từ nguồn 45 triệu luận văn và bằng sáng chế, được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực vật liệu mới và sinh học. Một thế mạnh khác của trí tuệ nhân tạo này đó là quá trình học tập qua 350 triệu hình ảnh.Một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thuộc hãng điện tử LG cho biết giờ đây, trí tuệ nhân tạo sẽ có thể giúp đỡ các nhà khoa học thiết kế ra những vật liệu mong muốn với thời gian ngắn hơn rất nhiều so với trước.Hãng Naver, gã khổng lồ trong thị trường tìm kiếm tại Hàn Quốc, thì sắp sửa ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên "HyperCLOVA X" vào tháng sau. Trí tuệ nhân tạo này được học tập dựa trên kho dữ liệu tiếng Hàn khổng lồ của Naver, như tin tức, blog, nhiều gấp 6.500 lần so với ChatGPT.Phía công ty cho biết mô hình trí tuệ nhân tạo có thế mạnh là không chỉ thông thạo tiếng Hàn mà còn hiểu biết sâu về các ngữ cảnh văn hóa, xã hội Hàn Quốc.Naver kỳ vọng nền tảng trí tuệ nhân tạo mới của hãng sẽ được nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng như phân phối, vận tải hàng hóa, xây dựng, giáo dục ứng dụng một cách hữu ích như một công nghệ cơ bản.Hãng điện tử Samsung và Kakao cũng đang quan tâm tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dự kiến cuộc đua công nghệ để giành ưu thế trên thị trường này sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn.