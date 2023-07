Bắc Triều Tiên phóng tiếp hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn tối hôm 25/7

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết vào khoảng từ 11 giờ 55 phút tối một ngày trước đó đến 0 giờ sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Hai tên lửa đạn đạo của miền Bắc đã bay được quãng đường khoảng 400 km, rồi rơi xuống vùng biển phía Đông, ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng hiện đang tiến hành phân tích tổng hợp về thông số kỹ thuật cụ thể của hai tên lửa này và hoạt động sắp tới của Bình Nhưỡng.Vụ phóng tên lửa đạn đạo lần này diễn ra chỉ sau 5 ngày từ lần phóng hai tên lửa SRBM hôm 19/7. Vào thời điểm đó, hai tên lửa đã bay được quãng đường thẳng khoảng 550 km từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng đến vùng biển gần thành phố Busan. Động thái này được cho là để phản đối việc Mỹ điều động tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) đến Busan.Hành động khiêu khích lần này cũng được phân tích là nhắm tới việc Washington triển khai tàu ngầm hạt nhân Annapolis (SSN-760) lớp Los Angeles đến căn cứ Hải quân Jeju vào sáng 24/7.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa diễn ra liên tục gần đây của Bắc Triều Tiên là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa nền hòa bình và an ninh của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, cũng như vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ngoài ra, liên minh Hàn-Mỹ hiện đang phối hợp chặt chẽ để giám sát, theo dõi, và duy trì trạng thái phòng thủ vững chắc trên nền tảng là năng lực ứng phó áp đảo trước mọi động thái đe dọa của miền Bắc.Có ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực hiện thêm hành động khiêu khích mới do sắp đến dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), mà nước này xem là ngày kỷ niệm chiến thắng chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ.