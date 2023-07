Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/7 (giờ địa phương) cho biết Washington vẫn chưa có cuộc trao đổi thiết thực nào với Bình Nhưỡng về vụ binh sĩ Mỹ Travis King đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Được biết, Mỹ đã nỗ lực liên lạc để xác nhận hành tung và an nguy của binh sĩ này, song miền Bắc vẫn bặt vô âm tín.Về bài báo đưa tin Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã bắt đầu đàm thoại với quân đội Bắc Triều Tiên thông qua đường dây liên lạc tại Khu vực an ninh chung (JSA), ông Miller cho biết hai bên đã không có thêm cuộc đối thoại nào kể từ sau tuần vừa rồi.Phát ngôn viên Nhà Trắng Mỹ Karine Jean-Pierre vào cùng ngày chia sẻ, Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Liên hợp quốc đang tích cực phối hợp để thu thập thông tin về tình hình của binh sĩ King, cũng như gửi thư từ cho Bắc Triều Tiên thông qua nhiều phương tiện. Tuy nhiên, các cơ quan này vẫn không nhận được kết quả nào.Vào ngày 18/7, binh nhì Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Travis King đã đào tẩu sang miền Bắc khi đang tham quan Khu vực an ninh chung. Theo kế hoạch, anh sẽ phải trở về bang Texas của Mỹ để nhận thêm án phạt sau khi bị giam giữ gần hai tháng tại Hàn Quốc vì tội hành hung, song đã không lên máy bay tại Sân bay quốc tế Incheon vào ngày 17/7.