Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Người có công quốc tế nhân 70 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Người có công quốc tế tại thành phố Busan vào chiều ngày 26/7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Hội nghị này có chủ đề "Đoàn kết với cộng đồng quốc tế bằng giá trị tự do", có sự tham gia của đại diện 22 nước tham chiến thuộc Liên hợp quốc, trong đó có Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Australia Matt Keogh.Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Người có công Hàn Quốc Park Min-shik dự kiến sẽ gửi lời cảm ơn đến đoàn đại biểu của các nước tham dự hội nghị. Thủ tướng Bettel sẽ có bài phát biểu về giá trị của tự do, hòa bình và tinh thần đoàn kết, dựa trên câu chuyện của các thanh niên Luxembourg đã tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên.Ngoài ra còn có sự kiện bày tỏ lòng biết ơn và tưởng niệm đối với sự hy sinh của các chiến sĩ đã tham gia cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc, công bố nhà tưởng niệm và bản ghi chép để tưởng nhớ các binh lính Liên hợp quốc đã tham chiến.Bộ trưởng Park sẽ tái xác nhận nền tự do đáng quý mà 22 nước đã cùng bảo vệ vào 70 năm trước, đồng thời đề nghị các nước này cùng đưa ra tuyên bố chung để hạ quyết tâm nỗ lực cho nền hòa bình của thế giới. Ông còn bày tỏ kỳ vọng tuyên bố chung lần này sẽ là điểm xuất phát để các nước có thể bước đến 70 năm mới tươi sáng hơn.Mặt khác, Bộ Người có công Hàn Quốc sẽ ký kết ý định thư (LOI) với Paris về việc cam kết tăng cường hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực ghi ân người có công quốc tế. Đồng thời, hai bên sẽ trao huân chương chiến công cho con của cố hạ sĩ Park Dong-ha, thuộc lực lượng Lục quân Hàn Quốc được phái cử vào đại đội Pháp của quân đội Liên hợp quốc trong chiến tranh Triều Tiên.Bộ trưởng Park Min-shik còn có lịch trình gặp riêng các đại diện của các nước Australia, Pháp, Luxembourg, Thổ Nhĩ Kỳ, để thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực ghi công.