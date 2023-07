Photo : KBS News

Chính quyền Bắc Triều Tiên tháng 4 vừa qua đã tổ chức hoành tráng lễ hoàn công Khu đô thị mới Hwasong tại thủ đô Bình Nhưỡng, đúng dịp Tết Thái Dương, kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung, 15/4/1912-8/7/1994).Khu đô thị mới này đã bắt đầu đón cư dân vào ở. Trong bản tin được truyền thông miền Bắc phát sóng, một người dân xúc động trào nước mắt vì được chuyển tới khu chung cư mới xây dựng nhờ tình yêu của nhà lãnh đạo.Theo hình ảnh vệ tinh của hãng vệ tinh tư nhân "Planet Labs" (Mỹ) chụp lại quá trình xây dựng khu đô thị này, vào cuối năm 2021, một khu nhà ở tạm bợ dành cho người lao động được xây dựng trên khu đất rộng 1 km, dài 1 km.Sau đó, dự án bắt đầu được khởi công vào tháng 2/2022, công đoạn thi công cơ bản như san nền kết thúc trong vòng một tháng. 5 tháng sau, khung các tòa nhà bắt đầu được dựng lên nhanh chóng. 8 tháng sau khi khởi công, hai tòa nhà chính 40 tầng gần như đã được hoàn thiện. Trong quá trình xây dựng, ít thấy hình ảnh máy móc xây dựng di chuyển.Điều này có nghĩa miền Bắc phụ thuộc chủ yếu vào sức người trong quá trình xây dựng. Ước tính nước này đã huy động bình quân 45.000 lao động một ngày, 16 triệu lao động một năm để xây dựng khu đô thị mới Hwasong.Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện nghiên cứu đất đai và nhà ở của Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) phân tích rằng đây là dự án trọng điểm, quan trọng nhất của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un nên nước này đã huy động lao động và vật liệu xây dựng từ khắp cả nước.Hiện tại, khu đô thị mới Hwasong đã được hoàn tất các hạng mục cảnh quan. Tuy nhiên, lưu lượng giao thông ở khu đô thị này vẫn còn lẻ tẻ so với các đô thị mới khác.Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông, Đại học Kyungnam phân tích rằng miền Bắc đã vội vàng hoàn công khu đô thị này sao cho đúng dịp Tết Thái dương, nhưng lượng dân cư tới ở vẫn còn thưa thớt bởi hạ tầng giao thông chưa được đáp ứng đầy đủ.Hưởng ứng phong trào “cuộc chiến tốc độ”, Bắc Triều Tiên chỉ mất 1 năm 2 tháng để hoàn thành một khu đô thị 10.000 căn hộ, thay vì mất khoảng 5 năm so với thông thường. Quá trình thi công các hạ tầng như hệ thống cấp, thoát nước, hay đường ống dẫn gas bị chỉ ra là xảy ra nhiều thiếu sót.Các chuyên gia cho rằng việc miền Bắc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án quy mô lớn này là bởi mục đích chính trị. Bình Nhưỡng đang tham vọng xúc tiến Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, nhưng nước này đang gặp nhiều điều kiện bất lợi, chẳng hạn như cạn kiệt ngân sách. Do vậy, miền Bắc tập trung vào dự án xây dựng nhà ở quy mô lớn cho dân chúng, bởi những dự án này dễ được công nhận là thành quả rõ nét của chính quyền.Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ khởi công giai đoạn hai khu đô thị mới Hwasong vào hồi tháng 2 năm nay, và vẫn đang nhấn mạnh vào chính sách “cuộc chiến tốc độ”.