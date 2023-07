Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% trong quý II năm 2023

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/7 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý II năm nay tăng 0,6%. GDP của Hàn Quốc đã liên tục tăng trưởng âm trong quý IV năm ngoái, song đã tăng trở lại 0,3% vào quý I năm nay, và duy trì đà tăng trong quý II.Tuy nhiên, hầu hết các hạng mục cấu thành GDP thực tế như tiêu dùng tư nhân, tiêu dùng Chính phủ, đầu tư và xuất khẩu đã giảm cho thấy có phải Hàn Quốc đang trong suy thoái tăng trưởng hay không.Cụ thể, tiêu dùng tư nhân giảm 0,1%, do tiêu dùng trong dịch vụ nhà hàng, khách sạn giảm. Tiêu dùng Chính phủ rơi xuống mức 1,9% do trợ cấp an sinh xã hội bằng hiện vật như bảo hiểm y tế giảm.Đầu tư sản phẩm sở hữu trí tuệ, tức đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng 0,4% nhưng đầu tư xây dựng và đầu tư thiết bị giảm lần lượt là 0,3% và 0,2%, do sự đình trệ trong xây dựng công trình gỗ và thiết bị vận chuyển.Mặt khác, xuất khẩu giảm 1,8% mặc dù xuất khẩu trong ngành chíp bán dẫn và ô tô tăng. Nhập khẩu giảm 4,2% nhờ hàng tồn kho của dầu thô và khí thiên nhiên.Xét theo ngành nghề, ngành nông lâm ngư nghiệp, ngành sản xuất, ngành dịch vụ lần lượt tăng 5,5%, 2,8%, 0,2%. Trái lại, ngành điện, gas, nước và ngành xây dựng giảm lần lượt 6% và 3,4%.Theo Ngân hàng trung ương, khó có thể nhậnđịnh Hàn Quốc đang trong tình trạng suy thoái tăng trưởng do quý II còncó kỳ nghỉ dài vào tháng 5, tiêu dùng Chính phủ giảm về mảng phòng dịch, và nhập khẩu giảm do phải điều chỉnh sốlượng hàng tồn kho là những hiện tượng nhất thời.