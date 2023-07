Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chiều ngày 25/7 đã bác đề nghị luận tội của Quốc hội đối với Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, với sự nhất trí toàn diện của 9 thẩm phán. Do đó, ông Lee có thể quay trở lại vị trí Bộ trưởng ngay lập tức.Tòa án Hiến pháp cho rằng xét trên quan điểm Hiến pháp và pháp luật, khó có thể coi Bộ trưởng Lee Sang-min đã vi phạm Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa, Luật công chức Nhà nước, và chưa làm tròn nghĩa vụ bảo vệ người dân theo Hiến pháp.Bên cạnh đó, những phát ngôn của ông Lee về nguyên nhân dẫn tới thảm họa Itaewon đúng là không phù hợp, có thể kích động hiểu lầm trong dân chúng. Tuy nhiên, khó có thể kết luận lời phát biểu này đã làm tổn hại tới chức năng hành chính là quản lý an toàn, phòng chống sự cố tới mức phải bị bãi nhiệm chức Bộ trưởng.Vào ngày 8/2 năm nay, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, nhằm truy cứu trách nhiệm của ông này liên quan tới thảm họa giẫm đạp Itaewon xảy ra vào ngày 29/10 năm ngoái. Bộ trưởng Lee là thành viên Nội các đầu tiên bị Quốc hội đề nghị Tòa án Hiến pháp luận tội.