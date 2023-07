Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Kim Gunn ngày 25/7 đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro.Quan chức ba nước đã trao đổi ý kiến về phương án đối phó sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên đêm ngày 24/7 và việc miền Bắc rục rịch chuẩn bị kỷ niệm "Ngày chiến thắng", tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin một ngày trước, đoàn đại biểu Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Quốc hội) Lý Hồng Trung dẫn đầu sẽ tới Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng.Trong thời gian qua, Seoul, Washington và Tokyo liên tục hối thúc Bắc Kinh phải đóng vai trò xây dựng để khiến Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân, kiềm chế khiêu khích. Do vậy, trong cuộc điện đàm này, có thể đại diện hạt nhân ba nước đã trao đổi đánh giá về chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này của đoàn đại biểu Trung Quốc, và khả năng miền Bắc sắp sửa mở cửa biên giới.Quan chức ba bên cũng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên đêm ngày hôm trước đã vi phạm nghiêm trọng nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế.Ba nước nhất trí sẽ theo dõi chặt chẽ khả năng miền Bắc khiêu khích thêm, đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của nước này trên nền tảng là trạng thái phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Tiếp đó, đại diện hạt nhân ba nước nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi và phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật để khiến Bắc Triều Tiên nhận ra rằng nước này sẽ không đạt được bất cứ điều gì nếu phát triển và khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa.