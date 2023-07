Seoul xác nhận tính an toàn về nồng độ phóng xạ của thủy hải sản, nước dằn tàu và bãi biển

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc Park Sung-hoon trong cuộc họp báo thường kỳ liên quan đến vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển ngày 25/7 đã xác nhận 5.447 sản phẩm thủy hải sản ở giai đoạn sản xuất và 3.160 sản phẩm thủy hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản đạt tiêu chuẩn về nồng độ chất phóng xạ.Theo ông Park, kể từ khi Bộ Hải dương bắt đầu cho người dân đăng ký yêu cầu kiểm tra tính phóng xạ vào ngày 24/4, đã có 127 loại thủy hải sản được chọn ra, trong đó 116 loại đã hoàn tất kiểm tra và được xác nhận không mang nồng độ phóng xạ vượt quá mức cho phép. 11 loại còn lại sẽ được công bố sau ngay khi tiến hành kiểm tra từ mẫu thử.Cơ quan này cũng đã kiểm tra và xác nhận tính an toàn của nước dằn tàu, tức nước được bơm vào tàu để tàu hoạt động an toàn trong suốt hành trình, của 46 chiếc tàu thuyền cập cảng vào Hàn Quốc từ tỉnh Chiba, Ibaraki, Miyagi của Nhật Bản trong năm nay.Cuộc kiểm tra khẩn cấp đối với các bãi tắm biển lớn tại Hàn Quốc như Gyeongpo, Sokcho ở tỉnh Gangwon, bãi biễn Yeongildae ở tỉnh Bắc Gyeongsang, bãi biễn Jungmun Saekdal ở đảo Jeju, cũng cho ra kết quả an toàn.Được biết, Bộ Hải dương đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp tính phóng xạ tại 20 bãi tắm biển tiêu biểu của Hàn Quốc từ tuần rồi, và hiện đã hoàn tất quá trình kiểm tra tại 10 bãi biển. Bộ còn có kế hoạch sẽ lập nên hệ thống hợp tác quản lý an toàn tính phóng xạ trong thủy hải sản với các khối tư nhân.Vào ngày 14/7, Cơ quan quản lý chất lượng thủy hải sản quốc gia (NFQS) thuộc Bộ Hải dương đã ký kết với chuỗi siêu thị Emart thỏa thuận hợp tác quản lý an toàn thủy hải sản. Thỏa thuận này có nội dung Emart sẽ tích cực phối hợp để phân phối thủy sản đã được NFQS xác nhận tính an toàn.Theo đó, Bộ Hải dương đã bày tỏ quyết tâm sẽ tăng cường hợp tác để hệ thống quản lý an toàn tính phóng xạ thủy sản của Chính phủ có thể mở rộng ra khối tư nhân.