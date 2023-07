5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc chiếm 75% tổng kim ngạch nghiên cứu và phát triển

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 24/7 đã công bố kết quả phân tích 2.500 doanh nghiệp đầu tàu về đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) trên toàn thế giới tính đến cuối tháng 12 năm 2021. Theo đó, Hàn Quốc mất cân bằng về đầu tư khi khoản đầu tư của hãng Điện tử Samsung chiếm tỷ trọng cao nhất trong nước với tận 49,1% tổng kim ngạch nghiên cứu và phát triển.Trong khi đó, nguồn đầu tư của doanh nghiệp đứng đầu tại các nước khác lại chiếm tỷ trọng thấp hơn Hàn Quốc, như tại Anh là 21,7%, Pháp là 19,8%, Đức là 17,1%, Trung Quốc 10%, Nhật Bản 7,6%, Mỹ 6,3%.Hàn Quốc cũng bị mất cân bằng trong tổng tỷ trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển của 5 doanh nghiệp hàng đầu, cụ thể chiếm 75,5%. Ngược lại, tại Mỹ chỉ có 23,7%, Trung Quốc là 22,2%, Nhật Bản là 26,1%.Mặt khác, Mỹ và Trung Quốc là hai nước mạnh chiếm 60% (1.500 doanh nghiệp) trong tổng số 2.500 doanh nghiệp đầu tàu về đầu tư. Hàn Quốc chiếm 2,1% với 53 doanh nghiệp, đứng thứ 9 trong 41 nước.Tổng số kim ngạch đầu tư của 2.500 doanh nghiệp là 1.203 tỷ USD, trong đó Mỹ đứng hạng nhất với 40,2% (483,7 tỷ USD), Hàn Quốc nằm ở vị trí thứ 6 với 3,1% (37,7 tỷ USD).Tỷ lệ tăng kim ngạch đầu tư của Hàn Quốc trong 8 năm qua cũng thua xa so với các nước lớn. Tổng kim ngạch đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào cuối năm 2021 chỉ tăng 1,7 lần so với năm 2013, trong khi Trung Quốc tăng 9,6 lần, Mỹ tăng 2,3 lần.Nếu xét so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thì mức tăng tỷ trọng kim ngạch đầu tư R&D của Hàn Quốc cũng khá thấp là 0,5%. Trung Quốc tăng 1,2%, Mỹ và Đức tăng 0,8%, Nhật Bản tăng 0,7%.Theo phân thích của FKI, các nước lớn đang tăng cường ưu đãi đầu tư nghiên cứu và phát triển, như tăng tỷ lệ khấu trừ thuế và mở rộng mức trần khấu trừ thuế đối với khoản đầu tư R&D. Theo đó, Liên đoàn kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tạo một môi trường đầu tư R&D tích cực, thông qua tăng cường các chính sách ưu đãi để cải thiện tình hình mất cân bằng và kích thích đầu tư.