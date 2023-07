Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc kêu gọi người dân chú ý phòng ngừa bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 25/7 đã chọn ra 7 loại dịch bệnh cần cảnh giác khi đi du lịch nước ngoài, và đưa ra hướng dẫn về tình hình phát bệnh, đặc trưng, biện pháp phòng ngừa các dịch bệnh này.Dịch bệnh mà KDCA kêu gọi chú ý đặc biệt gồm có hai bệnh lây truyền qua đường nước và đường thức ăn như lỵ trực khuẩn (shigella) và bệnh dịch tả (cholera), một bệnh lây qua đường hô hấp là bệnh sởi, 4 bệnh truyền nhiễm từ muỗi như sốt xuất huyết, sốt Chikungunya, vi-rút Zika, sốt rét.Tính đến ngày 15/7, có 154 người mắc các bệnh kể trên, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước (46 người). Trong đó, số người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng từ 14 người lên 76 người, sốt rét tăng từ 10 người lên 42 người.Số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm từ muỗi trong thời gian này là 126 người, chiếm phần lớn trong toàn bộ các trường hợp mắc bệnh về từ nước ngoài, tăng 4,7 lần so với năm ngoái (27 người).Theo KDCA, mỗi năm có hơn 100 triệu người trên toàn thế giới mắc bệnh sốt xuất huyết, và đặc biệt là số bệnh nhân sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại các quốc gia Đông Nam Á, điểm du lịch yêu thích của người Hàn Quốc.Các bệnh nhân Hàn Quốc mắc bệnh sốt xuất huyết trong năm nay được xác nhận là đã đi du lịch tại Indonesia (chủ yếu là Bali), Thái Lan (Phuket, Bangkok), Việt Nam (Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc), Philippines (Cebu, Bohol). Do đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đã kêu gọi người dân chú ý phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết khi đến các khu vực này.Ngoài ra, cơ quan này cho biết sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh miễn phí cho người nhập cảnh vào Hàn Quốc từ các quốc gia Đông Nam Á có triệu chứng sốt xuất huyết như sốt, đau đầu, đau cơ, tại 13 điểm kiểm dịch ở các sân bay và cảng biển.Đối với bệnh sốt rét, KDCA đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chẩn đoán và điều trị nhanh chóng, vì đây là dịch bệnh có nguy cơ chuyển biến nặng, có tỷ lệ gây ra biến chứng cao và dễ gây chết người.Được biết, trên 90% bệnh nhân mắc bệnh sốt rét từ nước ngoài là người đã đến thăm các khu vực tại châu Phi, như Nam Sudan, Cameroon, Uganda, do được phái cử hoặc để hoạt động tình nguyện.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đã kêu gọi người dân khi đi du lịch cần phải mặc quần áo dài tay, sử dụng thuốc chống muỗi để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, và uống thuốc phòng ngừa sốt rét theo toa thuốc của các cơ sở y tế.