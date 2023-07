IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống 1,4%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 25/7 cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo điều chỉnh về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,4% trong năm nay, giảm 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4.Vào tháng 4 năm ngoái, mức dự báo này đã từng là 2,9%, sau đó đã liên tục hạ xuống tận 5 lần. Trong năm nay, IMF đã hạ mức dự báo xuống 1,7% vào tháng 1, tháng 4 là 1,5%, tháng 7 là 1,4%.Mức triển vọng mà IMF đưa ra thấp hơn của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1,5%, song lại cao hơn của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) là 1,3%, và giống với mức dự báo của Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK).Trong nhóm các nước phát triển thì các nước bị hạ mức dự báo tăng trưởng lần này có thể kể đến Hàn Quốc và Đức. Đặc biệt, chỉ có Hàn Quốc bị hạ mức triển vọng xuống 5 lần liên tiếp.Theo giải thích của Bộ Kế hoạch và tài chính, lý do là tốc độ hồi phục chậm của nền công nghiệp chíp bán dẫn và hiệu quả khởi động lại và tái mở cửa chưa được như mong đợi của nền kinh tế Trung Quốc.Ngoài ra, mức dự báo kinh tế Mỹ do IMF đưa ra tăng 0,2%, Anh tăng 0,7%, Nhật Bản tăng 0,1%, Ý tăng 0,4%, Tây Ban Nha tăng 1%. Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay là 3%, tăng 0,2% so với mức dự báo vào tháng 4 năm ngoái.Theo giải thích của IMF, các bất ổn trong thị trường tài chính đã được cải thiện, bao gồm việc Mỹ đạt được thỏa thuận về trần nợ công, các vụ việc liên quan đến ngân hàng Silicon Valley (SVB) của Mỹ và Credit Suisse của Thụy Sĩ cũng đã dần đi vào ổn định. Đặc biệt, tiêu dùng dịch vụ như du lịch tăng chóng mặt sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt cũng là một yếu tố giúp khôi phục nền kinh tế thế giới.Tuy nhiên, IMF kêu gọi các nước vẫn cần phải duy trì thắt chặt tiền tệ và tăng cường quản lý, giám sát đối với các mối nguy hiểm trong thị trường tài chính.