SK Hynix thua lỗ hơn 2,2 tỷ USD trong quý II năm 2023

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix của Hàn Quốc ngày 26/7 đã công bố số liệu sơ bộ cho thấy hãng này đã thua lỗ 2.882 tỷ won (2,25 tỷ USD) trong quý II năm nay, chuyển sang trạng thái thâm hụt so với lợi nhuận 4.197 tỷ won (3,28 tỷ USD) trong quý II năm ngoái.Theo đó, hãng này đã ghi nhận thâm hụt trong ba quý liên tiếp kể từ quý IV năm ngoái với mức thua lỗ là 1.701 tỷ won (1,33 tỷ USD), song mức thâm hụt quý II đã thu hẹp hơn so với quý I là 3.402 tỷ won (2,66 tỷ USD).Doanh thu của SK Hynix trong quý II năm nay là 7.306 tỷ won (5,71 tỷ USD), cao hơn quý I và giảm 47,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chuyển sang thâm hụt với số lỗ ròng là 2.988 tỷ won (2,34 tỷ USD).Lý do là sự đình trệ của nền kinh tế thế giới đã khiến tình hình đi xuống của ngành chíp nhớ ngày càng nghiêm trọng.Tuy nhiên, có kỳ vọng rằng tình hình này sẽ trở nên khả quan hơn trong nửa cuối năm, do hiệu quả của việc giảm sản lượng và nhu cầu về sản phẩm có giá trị gia tăng cao tăng lên.Theo SK Hynix, nhu cầu chíp nhớ dùng cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI server) đang tăng mạnh nhờ sự bành trướng của thị trường AI tạo sinh mà trọng tâm là ChatGPT. Do đó, doanh thu quý II đã tăng 44% so với quý I, tổn thất trong kinh doanh cũng giảm 15%.Mặc dù xu hướng hồi phục nhu cầu chíp nhớ đang có tiến triển tốt từ quý II, SK Hynix giải thích vẫn gặp khó khăn trong việc khắc phục tình trạng tồn kho. Theo đó, hãng này có kế hoạch sẽ xúc tiến giảm thêm sản lượng chíp nhớ NAND flash, dòng chíp nhớ bị tồn kho nhiều và ít lợi nhuận hơn bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM).