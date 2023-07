Chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tiếp tục tăng lên trên 100 điểm trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/7 đã công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 7, cho thấy chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 7 là 103,2 điểm, tăng 2,5 điểm so với tháng trước.Chỉ số tâm lý tiêu dùng biểu thị tâm lý người tiêu dùng thông qua 6 chỉ số chính, trong đó có chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), mức bình quân dài dạn (tháng 1/2003 đến tháng 1/2022) sẽ được xem là mức tiêu chuẩn 100, chỉ số trên 100 biểu hiện sự tích cực và ngược lại.BOK cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng liên tục tăng trong 5 tháng đầu năm nay, vượt qua mức 100 trong hai tháng liền; được phân tích là do sự chậm lại của xu hướng gia tăng giá tiêu dùng, tình hình tiêu dùng cải thiện và kỳ vọng của người dân vào sự hồi phục của nền kinh tế đình trệ.Xét theo hạng mục, chỉ số nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại tăng từ 89 điểm trong tháng 6 lên 91 điểm trong tháng 7, triển vọng thu nhập hộ gia đình tăng từ 98 điểm trong tháng 6 lên 99 điểm trong tháng 7.Chỉ số đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế cũng tăng 6 điểm so với tháng vừa rồi, lên thành 75 điểm và 84 điểm.Chỉ số triển vọng về lãi suất tăng 7 điểm mặc dù lãi suất cơ bản đã 4 lần đóng băng, lý do là xu hướng tăng lãi suất thị trường và Mỹ có khả năng sẽ tăng lãi suất một lần nữa.Chỉ số triển vọng giá nhà là 102 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước, theo đánh giá là đã phản ảnh kỳ vọng vào sự hồi phục của thị trường nhà ở, xét theo lượng mua bán nhà trên toàn quốc tăng và mức giảm giá nhà liên tục chững lại.Chỉ số triển vọng về vật giá giảm 2 điểm, được phân tích là do mức leo thang của chi phí điện, nước, gas tăng, giá tiêu dùng theo cảm nhận vẫn còn ở mức cao, song tỷ lệ lạm phát giảm 2% do xăng dầu rớt giá.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, tức triển vọng giá tiêu dùng trong một năm tới, là 3,3%, giảm 0,2% so với tháng 6. Nhận thức về giá tiêu dùng, tức tỷ lệ tăng độ cảm nhận về giá tiêu dùng, trong vòng một năm qua giảm 0,3%.Một số yếu tố chính có thể gây ảnh hưởng đến việc leo thang của giá tiêu dùng trong một năm tới là do chi phí điện, nước, gas (75,9%), nông thủy sản (34,5%), dịch vụ tư nhân (26,1%).