Seoul kỳ vọng mối quan hệ Trung-Triều sẽ đóng góp vào nền hòa bình của bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/7 đã có cuộc gặp với báo chí và cho biết Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cả hoạt động ngoại giao giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên; đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng mối quan hệ Trung-Triều sẽ phát triển theo hướng đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Về việc Trung Quốc cử đoàn đại biểu đến thăm Bình Nhưỡng, quan chức này nhận định Bắc Kinh nên thực hiện hành động đúng đắn thể hiện vai trò xây dựng, cụ thể là khuyên miền Bắc kiềm chế khiêu khích, đồng thời đóng góp vào hòa bình, an ninh của bán đảo Hàn Quốc.Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Trung Quốc đã báo trước cho Hàn Quốc về chuyến thăm miền Bắc lần này hay không, Bộ Ngoại giao cho biết hai nước Hàn-Trung đang liên tục trao đổi về những vấn đề cần thiết.Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 24/7 đã đưa tin đoàn đại biểu Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Quốc hội) Lý Hồng Trung dẫn đầu sẽ tới Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), mà miền Bắc gọi là Ngày chiến thắng.