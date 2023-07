Lãnh đạo Luxembourg và New Zealand thăm Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm đình chiến

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 25/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có buổi tiếp Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, cùng các cựu chiến binh Luxembourg từng tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và gia quyến.Tại buổi tiếp, Tổng thống bày tỏ cảm ơn chuyến thăm của Thủ tướng và các cựu chiến binh Luxembourg đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí mở rộng đầu tư và thương mại song phương, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực khoa học công nghệ lượng tử, vũ trụ.Đặc biệt, Thủ tướng Bettel cho biết Luxembourg đang chuẩn bị mở cửa Đại sứ quán tại Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thống Yoon Suk-yeol kỳ vọng việc này sẽ giúp trao đổi giữa hai nước trở nên chặt chẽ hơn.Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết đối phó với mối uy hiếp hạt nhân đang ngày một dâng cao từ Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Bettel thì nhắc tới chuyến thăm Ukraine gần đây của lãnh đạo Hàn Quốc, đề xuất Seoul tiếp tục viện trợ cho Kiev.Tiếp theo, Tổng thống đã có cuộc gặp với Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, bày tỏ cảm ơn chuyến thăm của bà Kiro nhân 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên; cảm ơn sự hy sinh, cống hiến của các cựu binh New Zealand trong cuộc chiến này.Lãnh đạo hai nước đánh giá quan hệ song phương đã phát triển trên nhiều lĩnh vực đa dạng dựa trên nền tảng hợp tác chung; đồng tình cần thiết thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, nhân lực; nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ song phương.Lãnh đạo Luxembourg và Toàn quyền New Zealand thăm Hàn Quốc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến, cũng là ngày kỷ niệm sự kiện lực lượng Liên hợp quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên.New Zealand từng cử 3.794 binh lính và 6 tàu chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó, Luxembourg, khi đó chỉ có 200.000 dân, đã cử 100 binh sĩ tới tham chiến, là nước cử nhiều binh lực nhất xét trên quy mô dân số trong 22 nước tham chiến.