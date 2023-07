Chủ tịch Bắc Triều Tiên viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và nghĩa trang quân tình nguyện Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/7 đưa tin một ngày trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun-nam đã tới viếng Nghĩa trang liệt sĩ chiến tranh giải phóng tổ quốc, nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng.Chủ tịch Kim nhấn mạnh kỳ tích ngày 27/7/1953 vừa là một chiến thắng của lòng yêu nước, vừa là một thắng lợi lớn trong lịch sử nhân loại, khiến đế quốc Mỹ nếm mùi thất bại, ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới.Tiếp theo, ông Kim cũng tới thăm Nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc, nằm ở huyện Hoechang, tỉnh Nam Pyongan. Tháp tùng ông Kim có em gái là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, Bí Thư đảng lao động Jo Yong-won, Ngoại trưởng Choe Son-hui, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Sun-nam.KCNA cho biết tại đây, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh thắng lợi trả giá bằng xương máu của nhân dân hai nước Trung-Triều vẫn đang tiếp tục phát huy sức sống to lớn cho đến ngày hôm nay; Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ tiếp tục kế thừa vững chắc lịch sử và truyền thống đoàn kết của nhân dân hai nước.Mặt khác, Bắc Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953) mà nước này gọi là "Ngày chiến thắng" chiến tranh giải phóng tổ quốc.KCNA đưa tin phái đoàn quân sự Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu dẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng vào ngày 25/7 để dự lễ kỷ niệm. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Quốc hội) Lý Hồng Trung dẫn đầu dự kiến tới vào ngày 26/7.