Mùa mưa kết thúc, Hàn Quốc nắng nóng trở lại

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 26/7 tuyên bố mùa mưa năm 2023 kéo dài một tháng từ ngày 25/6 đã chính thức chấm dứt.Khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương mở rộng hướng về phía Hàn Quốc, khiến cho dải hội tụ gây mưa dịch lên phía Bắc bán đảo Hàn Quốc. Ngày kết thúc mùa mưa năm nay tại đảo Jeju là ngày 25/7, tại các địa phương miền Trung và miền Nam là ngày 26/7.Trong mùa mưa năm nay, tổng lượng mưa trên toàn Hàn Quốc đạt 641,4 mm, cao gấp đôi so với bình quân mọi năm là 300 mm, cao nhất trong lịch sử quan trắc từ năm 1973. Riêng số ngày có mưa cao thứ hai trong lịch sử.Xét theo khu vực, ngoại trừ Seoul và khu vực lân cận thủ đô, tỉnh Gangwon, đảo Jeju, các địa phương còn lại đều ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục.Trong mùa mưa năm nay, đã có hơn 20.000 người dân phải sơ tán để đề phòng thiệt hại do mưa lũ, trong đó hiện vẫn có hơn 1.600 người chưa thể quay về nhà. Ngoài ra, có 47 người thiệt mạng và 3 người bị mất tích.Bộ Hành chính và an toàn quyết định hỗ trợ thêm 13 tỷ won (10,2 triệu USD) ngân sách để hỗ trợ 9 địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Trước đó, vào ngày 17/7, Bộ Hành chính và an toàn đã hỗ trợ lần một quy mô 10,65 tỷ won (8,3 triệu USD).Sau khi mùa mưa kết thúc, từ ngày 26/7, nắng nóng kèm theo mưa rào bất chợt sẽ quay trở lại. Phần lớn các địa phương trên toàn quốc đã ban cảnh báo nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 33 độ C. Nhiều địa phương sẽ có mưa rào lớn kèm theo sấm chớp, lượng mưa đạt từ 30-60 mm/giờ.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới sẽ tiếp diễn cho tới đầu tuần sau trên phạm vi toàn quốc. Người già, người làm việc ngoài trời cần hết sức chú ý không để bị sốc nhiệt.Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C.