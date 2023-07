Công an Việt Nam bắt ba người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm tại thành phố Hồ Chí Minh

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 26/7 đưa tin Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm.Các đối tượng này điều hành một nhà hàng có 30 phòng hát karaoke trái phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tuyển hơn 80 tiếp viên nữ. Các tiếp viên này sẵn sàng bán dâm khi khách hàng có nhu cầu, hành vi bán dâm được các "ông chủ" người Hàn tổ chức tại các khách sạn hoặc chung cư cho thuê lân cận.Khách mua dâm là người nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc. Theo kết quả điều tra của phía Công an, giá bán dâm mỗi lần dao động từ 2,3 - 3,8 triệu đồng, các ông chủ người Hàn thu về khoảng 4 tỷ đồng một tháng.Một trong số 3 đối tượng trên đã lẩn trốn tại thành phố Cần Thơ để hòng tìm cơ hội bay về Hàn Quốc, nhưng cũng đã bị Công an bắt giữ.